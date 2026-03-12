関連記事
前日に動いた銘柄 part1レゾナック、Bガレジ、ベルテクスなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1レゾナック、Bガレジ、ベルテクスなど
銘柄名<コード>11日終値⇒前日比
Bガレジ＜3180＞ 1414 +107
第3四半期累計の営業利益11.9％減。上期の16.7％減から減益率縮小。
生化学＜4548＞ 769 +25
米国で腰椎椎間板ヘルニア治療剤SI-6603の生物学的製剤承認を再申請。
細谷火工＜4274＞ 1543 +65
26年3月期末に創業120周年記念配当を実施。
ベルテクス＜5290＞ 1839 +131
26年3月期配当予想を上方修正。
神島化学工業＜4026＞ 2019 +143
26年4月期利益と配当予想を上方修正。
JDSC＜4418＞ 921 +26
船主向けAIエージェント「AI番頭」が
経済省・NEDOのコンペティションの最終審査対象に選定。
ジャパンディスプレイ＜6740＞ 106 +24
政府による米国でのディスプレー工場運営打診を引き続き材料視。
レゾナック＜4004＞ 11925 +1125
SBI証券では目標株価を引き上げ。
コーエーテクモ＜3635＞ 1886.5 +105.5
「ぽこ あ ポケモン」の開発担当企業として物色。
カナモト＜9678＞ 4335 +340
第1四半期の2ケタ営業増益決算を好感。
任天堂＜7974＞ 9932 +812
「ぽこ あ ポケモン」人気でコーエーテクモとともに買い優勢。
古河電気工業＜5801＞ 29750 +2295
米オラクルの決算通過でAI関連には買い安心感。
フルヤ金属＜7826＞ 7350 +600
野村證券では目標株価を引き上げ。
武蔵精密工業＜7220＞ 2971 +231
データセンター関連株上昇に連れ高も。
JX金属＜5016＞ 4186 +266
スパッタリングターゲットの増産投資を発表。
東邦チタニウム＜5727＞ 2916 +191
JX金属の上昇に連れ高。
住友電気工業＜5802＞ 10715 +784
電線株一斉高の中で買い優勢に。
ソフトバンクグループ＜9984＞ 3888 +256
米オラクルが好決算発表し時間外で上昇。
日本電波工業＜6779＞ 1388 +97
ハイテク株高の中で値幅取り妙味も強く。
キオクシアHD＜285A＞ 21380 +1810
米サンディスクは5％超の上昇と続伸。
日東紡績<3110> 22380 +1210
半導体・AI関連株上昇の流れに乗る。
良品計画<7453> 3767 +191
2月の中国大陸売上の急回復を好感。
横河電機<6841> 5770 +317
今後の石油プラント向け需要拡大期待も思惑視か。
フジクラ<5803> 25650 +1585
AI関連株の中心格として買いが優勢に。
ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324> 4210 +210
政府のフィジカルAI投資拡大期待などで。
UACJ<5741> 2575 +133
アルミ価格の上昇なども支援か。
山一電機<6941> 9510 +680
半導体・AI関連として上値追いが続く。
KLab<3656> 434 +29
12月高値更新で上値妙味も広がり。
三井金属<5706> 32380 +1590
AI関連株上昇の流れに乗る。
ダイフク<6383> 5904 +324
岡三証券では投資判断を格上げ。《CS》
スポンサードリンク