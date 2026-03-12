*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1レゾナック、Bガレジ、ベルテクスなど

銘柄名<コード>11日終値⇒前日比

Bガレジ＜3180＞ 1414 +107

第3四半期累計の営業利益11.9％減。上期の16.7％減から減益率縮小。

生化学＜4548＞ 769 +25

米国で腰椎椎間板ヘルニア治療剤SI-6603の生物学的製剤承認を再申請。

細谷火工＜4274＞ 1543 +65

26年3月期末に創業120周年記念配当を実施。

ベルテクス＜5290＞ 1839 +131

26年3月期配当予想を上方修正。

神島化学工業＜4026＞ 2019 +143

26年4月期利益と配当予想を上方修正。

JDSC＜4418＞ 921 +26

船主向けAIエージェント「AI番頭」が

経済省・NEDOのコンペティションの最終審査対象に選定。

ジャパンディスプレイ＜6740＞ 106 +24

政府による米国でのディスプレー工場運営打診を引き続き材料視。

レゾナック＜4004＞ 11925 +1125

SBI証券では目標株価を引き上げ。

コーエーテクモ＜3635＞ 1886.5 +105.5

「ぽこ あ ポケモン」の開発担当企業として物色。

カナモト＜9678＞ 4335 +340

第1四半期の2ケタ営業増益決算を好感。

任天堂＜7974＞ 9932 +812

「ぽこ あ ポケモン」人気でコーエーテクモとともに買い優勢。

古河電気工業＜5801＞ 29750 +2295

米オラクルの決算通過でAI関連には買い安心感。

フルヤ金属＜7826＞ 7350 +600

野村證券では目標株価を引き上げ。

武蔵精密工業＜7220＞ 2971 +231

データセンター関連株上昇に連れ高も。

JX金属＜5016＞ 4186 +266

スパッタリングターゲットの増産投資を発表。

東邦チタニウム＜5727＞ 2916 +191

JX金属の上昇に連れ高。

住友電気工業＜5802＞ 10715 +784

電線株一斉高の中で買い優勢に。

ソフトバンクグループ＜9984＞ 3888 +256

米オラクルが好決算発表し時間外で上昇。

日本電波工業＜6779＞ 1388 +97

ハイテク株高の中で値幅取り妙味も強く。

キオクシアHD＜285A＞ 21380 +1810

米サンディスクは5％超の上昇と続伸。

日東紡績<3110> 22380 +1210

半導体・AI関連株上昇の流れに乗る。

良品計画<7453> 3767 +191

2月の中国大陸売上の急回復を好感。

横河電機<6841> 5770 +317

今後の石油プラント向け需要拡大期待も思惑視か。

フジクラ<5803> 25650 +1585

AI関連株の中心格として買いが優勢に。

ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324> 4210 +210

政府のフィジカルAI投資拡大期待などで。

UACJ<5741> 2575 +133

アルミ価格の上昇なども支援か。

山一電機<6941> 9510 +680

半導体・AI関連として上値追いが続く。

KLab<3656> 434 +29

12月高値更新で上値妙味も広がり。

三井金属<5706> 32380 +1590

AI関連株上昇の流れに乗る。

ダイフク<6383> 5904 +324

岡三証券では投資判断を格上げ。《CS》