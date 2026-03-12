*06:34JST NY株式：NYダウは289.24ドル安、原油や金利高を警戒

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は289.24ドル安の47417.27ドル、ナスダックは19.04ポイント高の22716.14で取引を終了した。

消費者物価指数（CPI）がイラン戦争前のインフレ鈍化基調を証明したため寄り付き後、まちまち。その後、各国が最大規模の石油備蓄放出で合意したものの、原油価格が下げ止まり、長期金利が引き続き上昇したため、警戒感に売られた。プライベートクレジット懸念もくすぶり終日戻りが鈍い展開となったが、半導体エヌビディアなどが買われ、ナスダックは上昇。まちまちで終了した。セクター別ではエネルギーが上昇した一方、不動産管理・開発が下落。

電気自動車（EV）メーカーのテスラ（TSLA）は中国製EVの売り上げ増加を好感し、上昇。半導体のエヌビディア（NVDA）は人工知能（AI）データセンター開発・建設に向けた戦略的提携でオランダのネビウス・グループに20億ドル投資を発表し、上昇。ピザの宅配サービスを提供するパパ・ジョンズ・インターナショナル（PZZA）はカタールの投資ファンドが同社買収案を提示したとの報道で、上昇した。

カジノリゾート施設運営会社のシーザーズ・エンターテインメント（CZR）は著名投資家のティルマン・フェルティッタ氏が運営するFertittaエンターテインメントが同社買収で協議に入ったとの報道で、上昇。スープや缶詰などの食品会社のザ・キャンベルズ・カンパニー（CPB）は通期の調整後１株当たり見通しが予想を下回り、下落した。

トランプ大統領は記者団に原油価格の上昇が一時的でいずれ下がると主張した。



（Horiko Capital Management LLC）

（Horiko Capital Management LLC）《YY》