関連記事
サンワテクノス 高校生アマチュアゴルファー岩永杏奈選手とスポンサー契約締結
記事提供元：フィスコ
*11:20JST サンワテクノス---高校生アマチュアゴルファー岩永杏奈選手とスポンサー契約締結
サンワテクノス＜8137＞は9日、アマチュアゴルファーとして活躍する大阪桐蔭高校2年生の岩永杏奈選手とスポンサー契約を締結したと発表した。
岩永選手は国内外のツアートーナメントに出場するなど実績を重ねており、将来プロゴルファーとして世界を見据えた活躍が期待される現役高校生アスリートである。
同社は、独立系技術商社としてグローバルネットワークを活用し世界中の技術をつなぐことで新たな価値を創造し、豊かな社会づくりに貢献することをミッションに掲げている。産業用エレクトロニクスおよびメカトロニクス分野を中心に、ものづくりの現場を支える事業を展開している。
今回の契約は、プロゴルファーを目指して挑戦を続ける岩永選手の姿勢に共感したことが背景にある。同社は本支援を通じ、次世代を担う若者の育成と女性の活躍推進への貢献を図るとしている。
今後、岩永選手はサンワテクノスのロゴ入りユニフォームを着用して競技活動を行う予定で、同社の認知向上への協力を進める。
スポーツ支援を通じて相互のビジョン実現を目指す取り組みとして展開していく。《KM》
スポンサードリンク