*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1レーザーテック、大崎電気工業、住友電気工業など

銘柄名<コード>10日終値⇒前日比

アサヒ＜2502＞ 1606 -21

第3四半期累計の営業利益18.0％減。上期の11.4％減から減益率拡大。

マックス＜6454＞ 6910 +350

26年3月期業績と配当予想を上方修正。

日本電計＜9908＞ 2607 +88

26年3月期業績と配当予想を上方修正。

山陰合銀＜8381＞ 1611 +95

26年3月期業績と配当予想を上方修正。

中期経営計画の最終年度目標の上方修正も発表。

アライドHD＜6835＞ 285 +30

発行済株式数の0.95％上限の自社株買い発表。

ロボペイ＜4374＞ 2474 +193

株主優待制度を導入。

ジャパンディスプレイ＜6740＞ 82 +30

政府による米国でのディスプレー工場運営打診を引き続き材料視。

レーザーテック＜6920＞ 34770 +4410

ゴールドマン・サックス証券では投資判断を格上げ。

大崎電気工業＜6644＞ 1774 +205

みずほ証券では目標株価を引き上げ。

KLab＜3656＞ 405 +38

地合い改善で個人の値幅取り資金が向かう。

住友電気工業＜5802＞ 9931 +806

UBS証券では投資判断を格上げ。

朝日放送HD＜9405＞ 914 +90

配当方針の変更に伴い配当計画を引き上げへ。

ダブル・スコープ＜6619＞ 179 +20

決算発表の接近なども思惑視。

キオクシアHD＜285A＞ 19570 +1540

米半導体株上昇でサンディスクも11％高。

古河電気工業＜5801＞ 27455 +2155

AI関連銘柄の押し目買いに資金が向かう。

メイコー＜6787＞ 24020 +1460

9日大幅安からの反動高。

山一電機＜6941＞ 8830 +790

9日に下げの目立った銘柄の一角でもあり。

日本電波工業＜6779＞ 1291 +91

ハイテクへの資金回帰で電子部品株も買われる。

テスホールディングス＜5074＞ 640 +51

原油供給不安で再エネに関心か。

イビデン＜4062＞ 7833 +595

SOX指数が約4％高で半導体関連には買い。

タムラ製作所<6768> 710 +54

ハイテク株高の地合いに乗って押し目買い優勢。

フジクラ<5803> 24065 +1450

他の電線株同様に押し目買いが優勢。

日本シイエムケイ<6958> 587 +45

fundnoteの保有比率が上昇。

三井海洋開発<6269> 13190 +1015

突っ込み警戒感も意識される中で押し目買いの動き。

日本マイクロニクス<6871> 10800 +620

半導体関連の一角として押し目買い。

芝浦メカトロニクス<6590> 4800 +250

半導体株高の流れが波及で。

小松製作所<6301> 7168 +527

リスク回避の動き一服で9日大幅安の反動。《CS》