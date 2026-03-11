関連記事
前日に動いた銘柄 part1レーザーテック、大崎電気工業、住友電気工業など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1レーザーテック、大崎電気工業、住友電気工業など
銘柄名<コード>10日終値⇒前日比
アサヒ＜2502＞ 1606 -21
第3四半期累計の営業利益18.0％減。上期の11.4％減から減益率拡大。
マックス＜6454＞ 6910 +350
26年3月期業績と配当予想を上方修正。
日本電計＜9908＞ 2607 +88
26年3月期業績と配当予想を上方修正。
山陰合銀＜8381＞ 1611 +95
26年3月期業績と配当予想を上方修正。
中期経営計画の最終年度目標の上方修正も発表。
アライドHD＜6835＞ 285 +30
発行済株式数の0.95％上限の自社株買い発表。
ロボペイ＜4374＞ 2474 +193
株主優待制度を導入。
ジャパンディスプレイ＜6740＞ 82 +30
政府による米国でのディスプレー工場運営打診を引き続き材料視。
レーザーテック＜6920＞ 34770 +4410
ゴールドマン・サックス証券では投資判断を格上げ。
大崎電気工業＜6644＞ 1774 +205
みずほ証券では目標株価を引き上げ。
KLab＜3656＞ 405 +38
地合い改善で個人の値幅取り資金が向かう。
住友電気工業＜5802＞ 9931 +806
UBS証券では投資判断を格上げ。
朝日放送HD＜9405＞ 914 +90
配当方針の変更に伴い配当計画を引き上げへ。
ダブル・スコープ＜6619＞ 179 +20
決算発表の接近なども思惑視。
キオクシアHD＜285A＞ 19570 +1540
米半導体株上昇でサンディスクも11％高。
古河電気工業＜5801＞ 27455 +2155
AI関連銘柄の押し目買いに資金が向かう。
メイコー＜6787＞ 24020 +1460
9日大幅安からの反動高。
山一電機＜6941＞ 8830 +790
9日に下げの目立った銘柄の一角でもあり。
日本電波工業＜6779＞ 1291 +91
ハイテクへの資金回帰で電子部品株も買われる。
テスホールディングス＜5074＞ 640 +51
原油供給不安で再エネに関心か。
イビデン＜4062＞ 7833 +595
SOX指数が約4％高で半導体関連には買い。
タムラ製作所<6768> 710 +54
ハイテク株高の地合いに乗って押し目買い優勢。
フジクラ<5803> 24065 +1450
他の電線株同様に押し目買いが優勢。
日本シイエムケイ<6958> 587 +45
fundnoteの保有比率が上昇。
三井海洋開発<6269> 13190 +1015
突っ込み警戒感も意識される中で押し目買いの動き。
日本マイクロニクス<6871> 10800 +620
半導体関連の一角として押し目買い。
芝浦メカトロニクス<6590> 4800 +250
半導体株高の流れが波及で。
小松製作所<6301> 7168 +527
リスク回避の動き一服で9日大幅安の反動。《CS》
スポンサードリンク