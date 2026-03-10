日本は安い国なのか　外国人観光客が驚く日本の物価と経済課題

今回のニュースのポイント

・円安と海外インフレの二重効果。主要国が数%のインフレと賃金上昇を続ける中、物価が停滞し続けた日本は、外国人から見て相対的に極めて安価な国となっています。

・30年停滞した賃金構造の歪み。日本の物価が上がらない根本的な原因は賃金の伸び悩みにあり、これが観光消費における価格転換の障壁にもなっています。

・二重価格という議論の浮上。安すぎる日本という現状を脱却するため、外国人観光客向けと国内居住者向けで価格を変える戦略が議論され始めています。

近年、日本を訪れる外国人観光客から、日本は安い国だという声が頻繁に聞かれるようになりました。1杯3,000円のラーメンがニューヨークで売られる一方で、日本では1,000円以下で高いクオリティの食事が提供される。この現状は、日本経済のどのような構造から生じているのでしょうか。

大きな要因の一つは、円安の影響です。2026年現在も続く円安傾向は、外貨を持つ旅行者にとって日本のサービスを割安に感じさせます。しかし、それ以上に深刻なのは、海外とのインフレ率の差です。欧米諸国が物価と賃金の同時上昇を経験する中、日本は長年にわたり物価が停滞し続けました。結果として、世界の物価水準から日本だけが取り残された形になっています。

この安さの根底には、日本の賃金構造があります。企業が価格転嫁をためらい、それが賃金の抑制につながるというデフレマインドが、物価を低い水準に押しとどめてきました。観光業界においては、この安さが集客の武器になる一方で、十分な利益を確保して従業員の待遇を改善することを難しくさせています。

日本の物価が安いことは、短期的には観光消費を刺激しますが、長期的には日本経済の地力を削ぐ課題でもあります。高級ホテルや飲食店では、外国人観光客に合わせた価格設定を行う二重価格に近い動きも出始めています。日本経済が安い国というレッテルを脱却し、適正な価格転嫁と賃金上昇のサイクルを回せるかどうかが、今後の持続的な成長の鍵となります。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

■関連記事

・株価暴落の裏で何が起きた?「景気指標」がパニックを止めた理由を解説

・街角景況感、50超えを維持。株価急落をよそに「賃上げ消費」への期待感

・午後の景気指標に注目。実質賃金プラスと株価急落の「温度差」を測る

