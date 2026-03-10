関連記事
フォーカスシステムズ 事業シナジー最大化へ。組織変更と人事異動を決議
フォーカスシステムズ＜4662＞は9日、事業シナジーの最大化および経営効率化を目的とした組織変更と人事異動を決議したと発表した。
組織変更は2026年4月1日付で実施する。
まず、公共金融事業本部、公共法人事業本部およびITソリューション事業本部の一部を統合・改組し、「公共社会ソリューション事業本部」を新設する。配下には事業推進統括部、ナショナルセキュリティ事業部、ソサエティデジタル事業部、ソーシャルソリューション事業部、ライフコネクト事業部を配置する。
また、デジタルビジネス事業本部を改組し、セールス&マーケティング統括部、プロジェクトマネジメント統括部、プラットフォームコンサルティング事業部、インフラデザイン事業部、デジタルコンサルティング事業部、スマートビジネスデザイン事業部を配置する。
さらに、ITイノベーション事業本部とITソリューション事業本部の一部を統合し、「テックイノベーション事業本部」を新設する。同本部にはストラテジックセールス統括部、ソリューションアーキテクト統括部、テクニカルプロモーション事業部、テクニカルソリューション事業部、テクニカルディベロップメント事業部、テクニカルアドバンス事業部を配置する。
このほか、ITソリューション事業本部は分割し、公共社会ソリューション事業本部とテックイノベーション事業本部へ統合する。西日本事業部は独立部門として再編するほか、HR・DX推進本部配下の購買部を「パートナーリレーション部」に名称変更する。また、新たにメディカルAI推進室を新設する。《KM》
