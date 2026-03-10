ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅反発、アドバンテストや東エレクが2銘柄で約432円分押し上げ

2026年3月10日 17:01

*17:01JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅反発、アドバンテストや東エレクが2銘柄で約432円分押し上げ
10日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり202銘柄、値下がり23銘柄、変わらず0銘柄となった。

前日9日の米国株式市場は反発。中東紛争の激化や原油高騰を受けて大幅安。その後、主要7カ国（G7）財務相が石油備蓄を共同放出する可能性を協議したとの報道などで原油価格が反落するに連れ、相場は下げ止まった。終盤にかけ、トランプ大統領が間もなく戦争が終了する可能性に言及すると、原油価格が急落、長期金利も低下して相場は大幅上昇に転じた。米株市場を横目に、3月10日の日経平均は反発して取引を開始した。朝方に上げ幅を広げた後は、横ばい推移を継続し、54000円付近でもみ合う展開となった。昨日の米株式市場で、取引開始後に一時900ドル近く下げたダウ平均が取引終盤に上昇に転じるなど、主要指数が底堅く推移したことが東京市場の株価の支えとなった。また、トランプ大統領の記者会見を受けて投資家心理が改善、原油価格が下落したことから過度な警戒感が緩和しており、買い戻しに加えて押し目待ちや自律反発狙いの買い需要も意識されやすかった。

大引けの日経平均は前営業日比1519.67円高の54248.39円となった。東証プライム市場の売買高は28億568万株、売買代金は7兆7116億円だった。業種別では、非鉄金属、電気機器、卸売業などを筆頭に多くの業種が上昇した一方で、鉱業のみ下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は88.7％、対して値下がり銘柄は9.9％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約320円押し上げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、ファーストリテ＜9983＞、ソフトバンクG＜9984＞、レーザーテック＜6920＞、TDK＜6762＞、豊田通商＜8015＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはリクルートHD＜6098＞となり1銘柄で日経平均を約10円押し下げた。同2位はニトリHD＜9843＞となり、ローム＜6963＞、キッコーマン＜2801＞、イオン＜8267＞、アサヒ＜2502＞、ベイカレント＜6532＞などがつづいた。


*15:30現在

日経平均株価 　54248.39(+1519.67)
値上がり銘柄数 202(寄与度+1561.55)
値下がり銘柄数 23(寄与度-41.88)
変わらず銘柄数 0


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 24075　 1200　320.89
＜8035＞　東エレク　　　　　　 40030　 1110　111.31
＜9983＞　ファーストリテ　　　 64250　 990　 79.42
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 3632　 91　 73.00
＜6920＞　レーザーテック　　　 34770　 4410　 58.96
＜6762＞　TDK　　　　　　　　2208　 108　 54.15
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　6403　 487　 48.83
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 24065　 1450　 48.47
＜4062＞　イビデン　　　　　　　7833　 595　 39.78
＜6954＞　ファナック　　　　　　6153　 217　 36.27
＜6971＞　京セラ　　　　　　　2625.5　 101.5　 27.14
＜5802＞　住友電気工業　　　　　9931　 806　 26.94
＜9766＞　コナミG　　　　　　　20190　 805　 26.91
<8058>　三菱商事　　　　　　　5177　 259　 25.97
<6146>　ディスコ　　　　　　 69790　 3290　 21.99
<4063>　信越化　　　　　　　　6098　 128　 21.39
<6988>　日東電工　　　　　　　3278　 106　 17.72
<6301>　小松製作所　　　　　　7168　 527　 17.62
<7974>　任天堂　　　　　　　　9120　 514　 17.18
<6981>　村田製作所　　　　　　3672　 199　 15.96

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6098＞　リクルートHD　　　　 6598　 -102　-10.23
＜9843＞　ニトリHD　　　　　　 2803　 -85.5　 -7.14
＜6963＞　ローム　　　　　　　　3295　 -179　 -5.98
＜2801＞　キッコーマン　　　　　1384　 -18　 -3.01
＜8267＞　イオン　　　　　　　1988.5　 -28　 -2.81
＜2502＞　アサヒGHD　　　　　 1606　 -21　 -2.11
＜6532＞　ベイカレント　　　　　4678　 -51　 -1.70
<4307>　野村総合研究所　　　　4342　 -40　 -1.34
<4661>　オリエンタルランド　　2801　 -37　 -1.24
<3697>　SHIFT　　　　　　 715.5　 -30.8　 -1.03
<3382>　7＆iHD　　　　　　 2055　 -10　 -1.00
<6702>　富士通　　　　　　　　3657　 -26　 -0.87
<9009>　京成電鉄　　　　　　　1265　 -11.5　 -0.58
<9532>　大阪瓦斯　　　　　　　6109　 -75　 -0.50
<2503>　キリンHD　　　　　　2595.5　 -14　 -0.47
<4324>　電通グループ　　　　　2833　 -12　 -0.40
<2002>　日清粉G　　　　 　 2079.5　 -11.5　 -0.38
<9020>　東日本旅客鉄道　　　　3754　 -35　 -0.35
<4568>　第一三共　　　　　　　2846　 -3　 -0.30
<2871>　ニチレイ　　　　　　2044.5　 -6.5　 -0.22《CS》

