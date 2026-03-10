関連記事
東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか電気機器、卸売業、その他製品、機械、ガラス・土石製品なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほかの下落はなし。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 5,503.54 ／ 6.78
2. 電気機器 ／ 6,608.79 ／ 3.67
3. 卸売業 ／ 6,131.8 ／ 3.65
4. その他製品 ／ 6,357.43 ／ 3.64
5. 機械 ／ 5,065.82 ／ 3.44
6. ガラス・土石製品 ／ 2,094.87 ／ 3.43
7. 銀行業 ／ 578.54 ／ 3.17
8. 証券業 ／ 821.23 ／ 3.08
9. 金属製品 ／ 1,696.18 ／ 2.64
10. 建設業 ／ 3,000.52 ／ 2.35
11. 石油・石炭製品 ／ 2,956.78 ／ 2.32
12. 精密機器 ／ 13,717.48 ／ 2.28
13. 鉄鋼 ／ 783.43 ／ 2.28
14. 化学工業 ／ 2,878.42 ／ 2.05
15. 不動産業 ／ 3,050.7 ／ 1.93
16. 輸送用機器 ／ 5,209.8 ／ 1.84
17. ゴム製品 ／ 5,434.66 ／ 1.81
18. 保険業 ／ 3,293.39 ／ 1.59
19. 繊維業 ／ 950.45 ／ 1.51
20. 医薬品 ／ 4,203.03 ／ 1.36
21. パルプ・紙 ／ 679.06 ／ 1.32
22. 空運業 ／ 230.45 ／ 1.31
23. 電力・ガス業 ／ 712.35 ／ 1.16
24. 情報・通信業 ／ 6,849.25 ／ 1.15
25. 水産・農林業 ／ 805.31 ／ 1.12
26. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,848.51 ／ 1.04
27. その他金融業 ／ 1,378.53 ／ 0.89
28. 海運業 ／ 2,121.35 ／ 0.80
29. 小売業 ／ 2,295.22 ／ 0.25
30. 食料品 ／ 2,624.15 ／ 0.20
31. 陸運業 ／ 2,328.15 ／ 0.17
32. サービス業 ／ 2,855.62 ／ 0.07
33. 鉱業 ／ 1,221.12 ／ -0.02《CS》
