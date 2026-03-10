ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～Gモンスター、朝日放送HDなどがランクイン

2026年3月10日 14:59

*14:59JST 出来高変化率ランキング（14時台）～Gモンスター、朝日放送HDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月10日　14:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1487＞ 上米債HE　　　　 65875 　102017.143　 379.78% -0.0027%
＜180A＞ GX超長米　　　　　1930140 　78372.112　 367.72% 0.0066%
＜2634＞ NFSP500ヘ　　184606 　30727.662　 298.53% 0.0201%
＜1486＞ 上場米債　　　　　　16249 　54462.207　 257.3% 0.0002%
＜2648＞ NF米債7H　　　　226032 　82065.593　 230.18% 0.004%
＜179A＞ GX超米H　　　　　885980 　57858.644　 190.99% 0.0122%
＜157A＞ Gモンスター　　　　5803700 　1668038.54　 189.76% 0.0166%
＜2016＞ iF米710H　　　706324 　381554.315　 173.85% -0.0101%
＜3896＞ 阿波製紙　　　　　　457700 　37822.4　 171.98% 0.0535%
＜9405＞ 朝日放送　　　　　　601400 　141863.74　 163.29% 0.1031%
＜6740＞ JDI　　　　　　　382493700 　5350830.6　 161.74% 0.4807%
＜7771＞ 日本精密　　　　　　3894700 　421930.2　 157.07% 0.1985%
＜1482＞ 米債ヘッジ　　　　　174224 　92694.636　 142.55% 0.0036%
＜313A＞ iSSP500T　　285260 　24133.777　 138.37% 0.0108%
＜4891＞ ティムス　　　　　　1471400 　76418.52　 126.87% 0.0405%
＜408A＞ iSベストAI　　　1370420 　87147.926　 114.25% 0.0452%
＜1699＞ NF原油先　　　　　5286870 　963311.245　 111.58% -0.0615%
＜4882＞ ペルセウス　　　　　12030400 　1019351.48　 109.67% -0.0312%
＜2038＞ ドバイブル　　　　　2187120 　2160362.632　 107.2% -0.1329%
＜5985＞ サンコール　　　　　6439400 　4461828.5　 106.46% 0.2345%
<7613> シークス　　　　　　445100 　209150.72　 96.36% -0.0232%
<238A> 米債25H　　　　　1264210 　68107.43　 91.63% 0.0199%
<5939> 大谷工業　　　　　　79200 　206626.6　 90.38% -0.0793%
<8011> 三陽商　　　　　　　172400 　306294.1　 89.88% 0.0325%
<6907> ジオマテック　　　　132700 　63494.38　 87.89% 0.0452%
<6521> オキサイド　　　　　1976600 　3624391.56　 83.16% 0.1279%
<1398> SMDAM　　　　　Jリ 　1356580　 201996718.2% 0.7808%
<6403> 水道機　　　　　　　35200 　77524.2　 73.08% 0.0012%
<3927> フーバーブレ　　　　278200 　123062.02　 65.27% 0.0881%
<4264> セキュア　　　　　　58300 　54306.12　 64.51% 0.0387%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

