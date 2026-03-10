*14:59JST 出来高変化率ランキング（14時台）～Gモンスター、朝日放送HDなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [3月10日 14:15 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1487＞ 上米債HE 65875 102017.143 379.78% -0.0027%

＜180A＞ GX超長米 1930140 78372.112 367.72% 0.0066%

＜2634＞ NFSP500ヘ 184606 30727.662 298.53% 0.0201%

＜1486＞ 上場米債 16249 54462.207 257.3% 0.0002%

＜2648＞ NF米債7H 226032 82065.593 230.18% 0.004%

＜179A＞ GX超米H 885980 57858.644 190.99% 0.0122%

＜157A＞ Gモンスター 5803700 1668038.54 189.76% 0.0166%

＜2016＞ iF米710H 706324 381554.315 173.85% -0.0101%

＜3896＞ 阿波製紙 457700 37822.4 171.98% 0.0535%

＜9405＞ 朝日放送 601400 141863.74 163.29% 0.1031%

＜6740＞ JDI 382493700 5350830.6 161.74% 0.4807%

＜7771＞ 日本精密 3894700 421930.2 157.07% 0.1985%

＜1482＞ 米債ヘッジ 174224 92694.636 142.55% 0.0036%

＜313A＞ iSSP500T 285260 24133.777 138.37% 0.0108%

＜4891＞ ティムス 1471400 76418.52 126.87% 0.0405%

＜408A＞ iSベストAI 1370420 87147.926 114.25% 0.0452%

＜1699＞ NF原油先 5286870 963311.245 111.58% -0.0615%

＜4882＞ ペルセウス 12030400 1019351.48 109.67% -0.0312%

＜2038＞ ドバイブル 2187120 2160362.632 107.2% -0.1329%

＜5985＞ サンコール 6439400 4461828.5 106.46% 0.2345%

<7613> シークス 445100 209150.72 96.36% -0.0232%

<238A> 米債25H 1264210 68107.43 91.63% 0.0199%

<5939> 大谷工業 79200 206626.6 90.38% -0.0793%

<8011> 三陽商 172400 306294.1 89.88% 0.0325%

<6907> ジオマテック 132700 63494.38 87.89% 0.0452%

<6521> オキサイド 1976600 3624391.56 83.16% 0.1279%

<1398> SMDAM Jリ 1356580 201996718.2% 0.7808%

<6403> 水道機 35200 77524.2 73.08% 0.0012%

<3927> フーバーブレ 278200 123062.02 65.27% 0.0881%

<4264> セキュア 58300 54306.12 64.51% 0.0387%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》