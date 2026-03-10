関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～ティムス、ペルセウスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月10日 13:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜1487＞ 上米債HE 65420 102017.143 379.65% -0.0027%
＜180A＞ GX超長米 1929970 78372.112 367.72% 0.0073%
＜2634＞ NFSP500ヘ 184385 30727.662 298.44% 0.019%
＜1486＞ 上場米債 16199 54462.207 256.98% 0.0004%
＜2648＞ NF米債7H 226032 82065.593 230.18% 0.004%
＜179A＞ GX超米H 885480 57858.644 190.92% 0.0122%
＜2016＞ iF米710H 706204 381554.315 173.83% -0.0101%
＜7771＞ 日本精密 3894700 421930.2 157.07% 0.1985%
＜9405＞ 朝日放送 565900 141863.74 155.66% 0.1055%
＜157A＞ Gモンスター 4314900 1668038.54 153.47% 0.2285%
＜1482＞ 米債ヘッジ 173966 92694.636 142.36% 0.0036%
＜313A＞ iSSP500T 284740 24133.777 138.14% 0.0103%
＜6740＞ JDI 298862000 5350830.6 125.03% 0.3653%
＜4891＞ ティムス 1435500 76418.52 123.86% 0.0472%
＜3896＞ 阿波製紙 302000 37822.4 119.29% 0.0408%
＜408A＞ iSベストAI 1369710 87147.926 114.19% 0.0428%
＜4882＞ ペルセウス 11331700 1019351.48 102.89% -0.0138%
＜1699＞ NF原油先 4668460 963311.245 96.19% -0.0669%
＜2038＞ ドバイブル 1967043 2160362.632 94.06% -0.1329%
＜5985＞ サンコール 5625000 4461828.5 89.44% 0.2198%
<8011> 三陽商 168700 306294.1 87.30% 0.0238%
<5939> 大谷工業 73900 206626.6 82.26% -0.0821%
<238A> 米債25H 1148270 68107.43 80.42% 0.0199%
<7613> シークス 388200 209150.72 80.34% -0.0216%
<4264> セキュア 55600 54306.12 59.36% 0.0382%
<6521> オキサイド 1578600 3624391.56 56.05% 0.1113%
<2513> NF外株 94961 231829.264 52.64% 0.0095%
<2555> 東証REIT 76100 78876.399 52.34% -0.0004%
<3927> フーバーブレ 245500 123062.02 51.48% 0.0871%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
