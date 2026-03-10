ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～ティムス、ペルセウスなどがランクイン

2026年3月10日 14:14

*14:14JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ティムス、ペルセウスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[3月10日　13:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜1487＞ 上米債HE　　　　 　65420 　102017.143　 379.65% -0.0027%
＜180A＞ GX超長米　　　　 　1929970 　78372.112　 367.72% 0.0073%
＜2634＞ NFSP500ヘ　 　184385 　30727.662　 298.44% 0.019%
＜1486＞ 上場米債　　　　　 　16199 　54462.207　 256.98% 0.0004%
＜2648＞ NF米債7H　　　 　226032 　82065.593　 230.18% 0.004%
＜179A＞ GX超米H　　　　 　885480 　57858.644　 190.92% 0.0122%
＜2016＞ iF米710H　　 　706204 　381554.315　 173.83% -0.0101%
＜7771＞ 日本精密　　　　　 　3894700 　421930.2　 157.07% 0.1985%
＜9405＞ 朝日放送　　　　　 　565900 　141863.74　 155.66% 0.1055%
＜157A＞ Gモンスター　　　 　4314900 　1668038.54　 153.47% 0.2285%
＜1482＞ 米債ヘッジ　　　　 　173966 　92694.636　 142.36% 0.0036%
＜313A＞ iSSP500T　 　284740 　24133.777　 138.14% 0.0103%
＜6740＞ JDI　　　　　　 　298862000 　5350830.6　 125.03% 0.3653%
＜4891＞ ティムス　　　　　 　1435500 　76418.52　 123.86% 0.0472%
＜3896＞ 阿波製紙　　　　　 　302000 　37822.4　 119.29% 0.0408%
＜408A＞ iSベストAI　　 　1369710 　87147.926　 114.19% 0.0428%
＜4882＞ ペルセウス　　　　 　11331700 　1019351.48　 102.89% -0.0138%
＜1699＞ NF原油先　　　　 　4668460 　963311.245　 96.19% -0.0669%
＜2038＞ ドバイブル　　　　 　1967043 　2160362.632　 94.06% -0.1329%
＜5985＞ サンコール　　　　 　5625000 　4461828.5　 89.44% 0.2198%
<8011> 三陽商　　　　　　 　168700 　306294.1　 87.30% 0.0238%
<5939> 大谷工業　　　　　 　73900 　206626.6　 82.26% -0.0821%
<238A> 米債25H　　　　 　1148270 　68107.43　 80.42% 0.0199%
<7613> シークス　　　　　 　388200 　209150.72　 80.34% -0.0216%
<4264> セキュア　　　　　 　55600 　54306.12　 59.36% 0.0382%
<6521> オキサイド　　　　 　1578600 　3624391.56　 56.05% 0.1113%
<2513> NF外株　　　　　 　94961 　231829.264　 52.64% 0.0095%
<2555> 東証REIT　　　 　76100 　78876.399　 52.34% -0.0004%
<3927> フーバーブレ　　　 　245500 　123062.02　 51.48% 0.0871%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

