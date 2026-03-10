ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅反発、アドバンテストが1銘柄で約382円分押し上げ

2026年3月10日 12:48

*12:48JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅反発、アドバンテストが1銘柄で約382円分押し上げ
10日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり207銘柄、値下がり18銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は大幅反発。1670.36円高の54399.08円（出来高概算13億3536万株）で前場の取引を終えている。

前日9日の米国株式市場は反発。ダウ平均は239.25ドル高の47740.80ドル、ナスダックは308.27ポイント高の22695.95で取引を終了した。中東紛争の激化や原油高騰を受けて大幅安。その後、主要7カ国（G7）財務相が9日の緊急会合で、石油備蓄を共同放出する可能性を協議したとの報道やトランプ政権の抑制策検討との報道で原油価格が反落するに連れ、相場は下げ止まった。終盤にかけ、トランプ大統領が間もなく戦争が終了する可能性に言及すると、原油価格が急落、長期金利も低下し、相場は大幅上昇に転じた。

米株市場を横目に、3月10日の日経平均は795.37円高の53524.09円と反発して取引を開始した。朝方に上げ幅を広げた後は、プラス圏で堅調に推移した。昨日の米株式市場で、取引開始後に一時900ドル近く下げたダウ平均が取引終盤に上昇に転じるなど、主要指数が底堅く推移したことが東京市場の株価の支えとなった。また、原油価格が下落したことから過度な警戒感が緩和し、投資家心理を上向かせた。

個別では、アドバンテスト＜6857＞、東京エレクトロン＜8035＞、ソフトバンクグループ＜9984＞、ファーストリテイリング＜9983＞、フジクラ＜5803＞、レーザーテック＜6920＞、豊田通商＜8015＞、イビデン＜4062＞、TDK＜6762＞、ファナック＜6954＞、住友電気工業＜5802＞、信越化学工業＜4063＞、コナミグループ＜9766＞などの銘柄が買われた。

一方、ローム＜6963＞、ニトリホールディングス＜9843＞、ベイカレント＜6532＞、リクルートホールディングス＜6098＞、トレンドマイクロ＜4704＞、キッコーマン＜2801＞、オリエンタルランド＜4661＞、富士通<6702>、野村総合研究所<4307>、アサヒグループホールディングス<2502>、SHIFT<3697>、イオン<8267>などの銘柄が売られた。

業種別では、非鉄金属、ガラス・土石製品、機械などを筆頭に多くの業種が上昇、鉱業のみ下落した。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約382円押し上げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、ファーストリテ＜9983＞、ソフトバンクG＜9984＞、フジクラ＜5803＞、レーザーテック＜6920＞、豊田通商＜8015＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはローム＜6963＞となり1銘柄で日経平均を約6円押し下げた。同2位はリクルートHD＜6098＞となり、ニトリHD＜9843＞、ベイカレント＜6532＞、キッコーマン＜2801＞、トレンド＜4704＞、アサヒ<2502>などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　54399.08(+1670.36)

値上がり銘柄数 207(寄与度+1704.19)
値下がり銘柄数 18(寄与度-33.83)
変わらず銘柄数 0


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 24305　 1430　382.39
＜8035＞　東エレク　　　　　　 40180　 1260　126.35
＜9983＞　ファーストリテ　　　 64140　 880　 70.59
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 3622　 81　 64.98
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 24485　 1870　 62.51
＜6920＞　レーザーテック　　　 34680　 4320　 57.76
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　6373　 457　 45.83
＜6762＞　TDK　　　　　　　2187.5　 87.5　 43.87
＜4062＞　イビデン　　　　　　　7877　 639　 42.72
＜6954＞　ファナック　　　　　　6171　 235　 39.28
＜5802＞　住友電気工業　　　　 10180　 1055　 35.26
＜4063＞　信越化　　　　　　　　6143　 173　 28.91
<6971>　京セラ　　　　　　　　2628　 104　 27.81
<6146>　ディスコ　　　　　　 70360　 3860　 25.80
＜9766＞　コナミG　　　　　　　20135　 750　 25.07
<8058>　三菱商事　　　　　　　5142　 224　 22.46
<6988>　日東電工　　　　　　　3302　 130　 21.73
<9433>　KDDI　　　　　　　2726　 46　 18.45
<6301>　小松製作所　　　　　　7168　 527　 17.62
<7203>　トヨタ自動車　　　　　3496　 103　 17.21


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6963＞　ローム　　　　　　　　3278　 -196　 -6.55
＜6098＞　リクルートHD　　　　 6648　 -52　 -5.21
＜9843＞　ニトリHD　　　　　　 2837　 -51.5　 -4.30
＜6532＞　ベイカレント　　　　　4637　 -92　 -3.08
＜2801＞　キッコーマン　　　　1385.5　 -16.5　 -2.76
＜4704＞　トレンドマイクロ　　　5461　 -75　 -2.51
<2502>　アサヒGHD　　　　　 1609.5　 -17.5　 -1.75
＜4661＞　オリエンタルランド　　2794　 -44　 -1.47
<3697>　SHIFT　　　　　　 707　 -39.3　 -1.31
<4307>　野村総合研究所　　　　4343　 -39　 -1.30
<8267>　イオン　　　　　　　　2005　 -11.5　 -1.15
<6702>　富士通　　　　　　　　3653　 -30　 -1.00
<3382>　7＆iHD　　　　　　 2057　 -8　 -0.80
<2413>　エムスリー　　　　　1640.5　 -2.5　 -0.20
<9009>　京成電鉄　　　　　　　1273　 -3.5　 -0.18
<1605>　INPEX　　　　　　4092　 -9　 -0.12
<9432>　NTT 　　　　 153.8　 -0.2　 -0.07
<9020>　東日本旅客鉄道　　　　3783　 -6　 -0.06《CS》

