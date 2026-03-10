関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～日本精密、朝日放送などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月10日 10:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜1487＞ 上米債HE 36876 102017.143 365% -0.0019%
＜2634＞ NFSP500ヘ 179941 30727.662 296.45% 0.0216%
＜2648＞ NF米債7H 116005 82065.593 149.77% 0.0045%
＜313A＞ iSSP500T 275670 24133.777 134.1% 0.0103%
＜7771＞ 日本精密 3190100 421930.2 131.32% 0.196%
＜9405＞ 朝日放送 409300 141863.74 115.08% 0.114%
＜408A＞ iSベストAI 1320260 87147.926 109.67% 0.05%
＜179A＞ GX超米H 457870 57858.644 109.29% 0.013%
＜2016＞ iF米710H 393578 381554.315 101.44% -0.0091%
＜3896＞ 阿波製紙 234600 37822.4 88.89% 0.0484%
＜4882＞ ペルセウス 8070200 1019351.48 65.99% 0.0625%
＜8011＞ 三陽商 129300 306294.1 56.51% 0.0288%
＜157A＞ Gモンスター 1797100 1668038.54 49.06% 0.0441%
＜5939＞ 大谷工業 49700 206626.6 39.81% -0.1246%
＜2038＞ ドバイブル 1205177 2160362.632 39.51% -0.1868%
＜7613＞ シークス 252200 209150.72 34.04% -0.0176%
＜1473＞ Oneトピクス 119110 311071.466 25.33% 0.0266%
＜1482＞ 米債ヘッジ 58313 92694.636 19.9% 0.0043%
＜3927＞ フーバーブレ 177200 123062.02 18.74% 0.0767%
＜2301＞ 学情 170900 250010.24 18.5% 0.0077%
<1699> NF原油先 2157280 963311.245 14.99% -0.0979%
<4264> セキュア 35500 54306.12 14.76% 0.0619%
<6740> JDI 114849200 5350830.6 9.36% 0.0769%
<7800> アミファ 98200 172024.84 7.8% 0.1018%
<7256> 河西工 1504600 455739.18 5.52% 0.1264%
<6731> ピクセラ 1025100 40351.74 4.18% 0.0232%
<4891> ティムス 475100 76418.52 3.23% 0.0608%
<7229> ユタカ技研 71900 201523.2 2.43% -0.0141%
<8985> JHR 194494 13546506.04 2.14% 0.005%
<5352> 黒崎播磨 112900 411029.1 1.17% 0.0012%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
