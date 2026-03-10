ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～日本精密、朝日放送などがランクイン

2026年3月10日 10:50

記事提供元：フィスコ

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月10日　10:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1487＞ 上米債HE　　　　 36876 　102017.143　 365% -0.0019%
＜2634＞ NFSP500ヘ　　179941 　30727.662　 296.45% 0.0216%
＜2648＞ NF米債7H　　　　116005 　82065.593　 149.77% 0.0045%
＜313A＞ iSSP500T　　275670 　24133.777　 134.1% 0.0103%
＜7771＞ 日本精密　　　　　　3190100 　421930.2　 131.32% 0.196%
＜9405＞ 朝日放送　　　　　　409300 　141863.74　 115.08% 0.114%
＜408A＞ iSベストAI　　　1320260 　87147.926　 109.67% 0.05%
＜179A＞ GX超米H　　　　　457870 　57858.644　 109.29% 0.013%
＜2016＞ iF米710H　　　393578 　381554.315　 101.44% -0.0091%
＜3896＞ 阿波製紙　　　　　　234600 　37822.4　 88.89% 0.0484%
＜4882＞ ペルセウス　　　　　8070200 　1019351.48　 65.99% 0.0625%
＜8011＞ 三陽商　　　　　　　129300 　306294.1　 56.51% 0.0288%
＜157A＞ Gモンスター　　　　1797100 　1668038.54　 49.06% 0.0441%
＜5939＞ 大谷工業　　　　　　49700 　206626.6　 39.81% -0.1246%
＜2038＞ ドバイブル　　　　　1205177 　2160362.632　 39.51% -0.1868%
＜7613＞ シークス　　　　　　252200 　209150.72　 34.04% -0.0176%
＜1473＞ Oneトピクス　　　119110 　311071.466　 25.33% 0.0266%
＜1482＞ 米債ヘッジ　　　　　58313 　92694.636　 19.9% 0.0043%
＜3927＞ フーバーブレ　　　　177200 　123062.02　 18.74% 0.0767%
＜2301＞ 学情　　　　　　　　170900 　250010.24　 18.5% 0.0077%
<1699> NF原油先　　　　　2157280 　963311.245　 14.99% -0.0979%
<4264> セキュア　　　　　　35500 　54306.12　 14.76% 0.0619%
<6740> JDI　　　　　　　114849200 　5350830.6　 9.36% 0.0769%
<7800> アミファ　　　　　　98200 　172024.84　 7.8% 0.1018%
<7256> 河西工　　　　　　　1504600 　455739.18　 5.52% 0.1264%
<6731> ピクセラ　　　　　　1025100 　40351.74　 4.18% 0.0232%
<4891> ティムス　　　　　　475100 　76418.52　 3.23% 0.0608%
<7229> ユタカ技研　　　　　71900 　201523.2　 2.43% -0.0141%
<8985> JHR　　　　　　　194494 　13546506.04　 2.14% 0.005%
<5352> 黒崎播磨　　　　　　112900 　411029.1　 1.17% 0.0012%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

