サインポスト 「DX認定事業者」取得
記事提供元：フィスコ
*10:39JST
サインポスト＜3996＞は6日、経済産業省が実施する「DX認定制度」において、「DX認定事業者」に認定されたことを発表した。
「DX認定制度」とは、企業がデジタル技術を活用して経営変革に取り組んでいることを国が認定するものである。「情報処理の促進に関する法律」に基づき、デジタルガバナンス・コードの基本事項を満たす企業が対象となる。経営ビジョンや戦略の明確化、推進体制の整備、デジタル技術を活用したビジネスモデルの変革、ITシステムの構築などの取り組みが評価される。
同社は少子高齢化や生産年齢人口減少という社会課題に対し、デジタル技術を活用した経営変革を推進している。同社のDX推進は「データドリブン経営」の実現を目指している。経営管理から実務までを支援するシステムの導入を通じて、データに基づく迅速かつ透明性の高い意思決定を実現し、経営の予測可能性を向上させる。また、自社開発の生成AIツール「えすぴぃAI」やRPAの活用で反復業務を自動化し、社員を付加価値の高い業務へシフトさせることで、人的資本の最大化を図る。
また、「Beyond Consulting」のコンセプトのもと、DX基盤の整備により新たな業務領域への進出を可能とし、収益源の多角化を推進する。推進体制として、経営幹部や各事業部代表で構成される「DX推進タスクフォースチーム」を設置し、全社横断的に取り組む。さらに、ISO27001認証や生成AI利活用ガイドライン等、強固なセキュリティ体制を整備し、安全なDX推進を実現する。《KM》
