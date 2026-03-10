*10:34JST データ・アプリケーション---「健康経営優良法人2026(大規模法人部門)」認定

データ・アプリケーション＜3848＞は9日、経済産業省が推進する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人2026(大規模法人部門)」に認定されたと発表した。従業員の健康保持・増進に向けた取り組みが評価されたもの。認定制度は、日本健康会議が主体となり、優れた健康経営を実践する法人を顕彰する制度であり、企業の健康経営の取り組みを社会的に可視化することを目的としている。

同社では、健康管理の基盤整備として健康診断受診率100％の徹底に加え、再検査対象者への個別受診勧奨を実施し、従業員一人ひとりの健康状態の把握と適切な対応を進めている。また、メンタルヘルス対策としてストレスチェックの実施や外部相談窓口の設置を行い、早期発見および予防に取り組んでいる。

さらに、健康意識向上と運動習慣の定着を目的に、ウォーキングイベントやラジオ体操など、日常的に参加しやすい運動機会を提供している。こうした施策を継続的に推進するため、健康経営に関する方針を明確化するとともに、社内推進体制を整備している。《KM》