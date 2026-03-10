*10:32JST プロディライト---温室効果ガス削減目標「SBT認定」を取得

プロディライト＜5580＞は9日、同社が掲げる2035年度温室効果ガス排出量削減目標について、国際的な気候変動イニシアチブである「SBTi(Science Based Targets initiative)」から科学的根拠に基づく「SBT(Science Based Target)」認定を取得したと発表した。

SBTは企業が設定する温室効果ガス削減目標を、パリ協定が求める水準に整合させる国際的な枠組みであり、今回の認定により同社はSBTi公式ウェブサイトの認定企業一覧に掲載された。

同社は2024年度のCO2排出量(Scope1・2合計)56.6t-CO2を基準とし、2035年度までに63.0％削減する目標を設定している。

これまで同社は脱炭素社会の実現に向けた取り組みとして、「OSAKAゼロカーボン・スマートシティ・ファウンデーション(OZCaF)」への参加や、「EXPOグリーンチャレンジアプリ」のスペシャルパートナーとしての活動を実施してきた。社内イベントとして同アプリを活用した取り組みを行うほか、広告物の印刷にカーボンゼロプリントを採用するなど、環境負荷低減を意識した施策を進めている。

今回のSBT認定取得は、こうした脱炭素に向けた取り組みの一環として位置付けられるものであり、同社は数値目標を公開した上で、温室効果ガス削減に向けた具体的な行動を継続的に進めていくとしている。《KM》