*08:45JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比2065円高の54665円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル157.81円換算）で、日立製作所＜6501＞、東京エレクトロン＜8031＞、リクルートHD＜6098＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比2065円高の54665円。
米国株式市場は反発。ダウ平均は239.25ドル高の47740.80ドル、ナスダックは308.27ポイント高の22695.95で取引を終了した。中東紛争の激化や原油高騰を受け、寄り付き後、大幅安。その後、主要7カ国（G7）財務相が9日の緊急会合で、石油備蓄を共同放出する可能性を協議したとの報道やトランプ政権の抑制策検討との報道で原油価格が反落するに連れ、相場は下げ止まった。終盤にかけ、トランプ大統領がインタビューで対イラン攻撃が想定以上に速やかに進んでおり、間もなく戦争が終了する可能性に言及すると、原油価格が急落、長期金利も低下し、相場は大幅上昇に転じ、終了。
9日のニューヨーク外為市場でドル・円は158円60銭から157円65銭まで下落し、157円79銭で引けた。米2月NY連銀の1年インフレ期待が低下したほか、トランプ大統領が原油高抑制する政策を検討との報道や主要7カ国の石油備蓄共同放出の可能性協議との報道、さらに大統領が対イラン攻撃の早期終了の可能性を示唆したため原油価格が高値から反落、長期金利も低下しドル売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1547ドルから1.1629ドルまで上昇し、1.1618ドルで引けた。
NY原油先物4月限は乱高下（NYMEX原油4月限終値：94.77 ↑3.87）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物4月限は、前営業日比＋3.87ドル（＋4.26％）の94.77ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（9日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6762 (TTDKY) アドバンテスト 157.50 24855 1980 8.6
6
2801 (KIKOY) キッコーマン 19.30 1523 121 8.6
3
6146 (DSCSY) ディスコ 44.70 70541 4041 6.0
8
6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 7101 401 5.9
9
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 11.88 3750 209 5.9
0
「ADR下落率上位5銘柄」（9日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
8802 (MITEY) 住友不動産 15.00 4734 -82 -1.7
0
1605 (IPXHY) 国際石油開発 24.59 3881 -220 -5.3
6
9104 (MSLOY) 川崎汽船 15.72 2481 -97 -3.7
6
6988 (NDEKY) ゆうちょ銀行 16.56 2613 -70 -2.6
1
■そのたADR（9日）
7203 (TM.N) アイシン精機 15.12 -0.63 2386 -12.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.49 0.01 5121 14
6
8035 (TOELY) 住友商事 36.46 0.06 5754 14
1
6758 (SONY.N) TDK 13.92 0.20 2197 9
7
9432 (NTTYY) KDDI 17.10 0.42 2699 1
9
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.97 -0.06 937 19.
9
6501 (HTHIY) 日立製作所 31.04 1.25 4898 18
0
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 11.88 0.21 3750 20
9
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 3.74 4864 15
9
4063 (SHECY) 信越化学工業 19.41 0.30 6126 15
6
8001 (ITOCY) 丸紅 336.56 4.62 5311 16
1
8316 (SMFG.N) みずほFG 8.11 0.05 6399 22
3
8031 (MITSY) 東京エレク 129.97 2.95 41021 210
1
6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7101 40
1
4568 (DSNKY) 第一三共 18.30 0.46 2888 3
9
9433 (KDDIY) 関西電力 7.71 -0.09 2433 1
3
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 13.07 0.25 1031 -998.
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 37.70 0.20 1983 3
3
7267 (HMC.N) スズキ 52.64 -0.14 2077 33.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.00 0.11 5681 2
1
6902 (DNZOY) ファナック 19.50 0.19 6155 21
9
4519 (CHGCY) 中外製薬 30.51 0.60 9630 15
0
4661 (OLCLY) オリエンランド 18.13 0.59 2861 2
3
8411 (MFG.N) オリックス 32.22 0.87 5085 16
0
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.15 -0.15 19174 12
9
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.06 0.20 5700 8
3
7741 (HOCPY) キヤノン 28.55 0.46 4505 4
5
6503 (MIELY) 三菱電機 68.31 -0.93 5390 15
5
6981 (MRAAY) 日東電工 20.70 0.22 3267 9
5
7751 (CAJPY) 任天堂 14.27 0.77 9008 40
2
6273 (SMCAY) SMC 21.15 -0.72 66754 228
4
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.73 -0.01 373 2.
4
6146 (DSCSY) ディスコ 44.70 0.30 70541 404
1
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.15 0.21 2075 1
0
8053 (SSUMY) 三菱商事 31.64 0.34 4992 7
4
6702 (FJTSY) 富士通 23.69 0.18 3739 5
6
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 129.30 17.70 20405 -13
0
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.78 0.02 3402 2
1
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.04 -1.14 1900 9
0
8002 (MARUY) 三井物産 762.91 30.86 6020 29
8
6723 (RNECY) ルネサス 7.92 0.04 2500 10
0
6954 (FANUY) 京セラ 16.60 0.15 2620 9
6
8725 (MSADY) 第一生命HD 19.02 0.08 1501 3
1
8801 (MTSFY) 三菱地所 31.16 0.34 4917 16
3
6301 (KMTUY) 小松製作所 43.01 -1.23 6787 14
6
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.69 0.42 3058 90.
5
6594 (NJDCY) 日本電産 3.64 0.09 2298 11
3
6857 (ATEYY) シスメックス 9.93 0.36 1567 11.
5
4543 (TRUMY) テルモ 13.14 0.26 2074 3
2
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.35 -0.05 1476 39.
5
（時価総額上位50位、1ドル157.81円換
算）《AN》
