*17:27JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、午後は失速

9日の東京市場でドル・円は伸び悩み。中東紛争の激化で原油相場が高騰し、リスク回避やインフレにらみのドル買いで158円06銭から158円90銭まで値を上げた。午後は原油高一服でドル買い収束。また、日米協調介入への警戒で158円前半に一時失速した。

・ユ-ロ・円は182円40銭から183円32銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1507ドルから1.1571ドルまで値を上げた。

・日経平均株価：始値54,608.63円、高値54,608.63円、安値51,407.66円、終値52,728.72円(前日比2,892.12円安)

・17時時点：ドル・円158円30-40銭、ユ-ロ・円183円20-30銭

【要人発言】

・トランプ米大統領（イスラエル紙）

「イラン戦争の終結は、ネタニヤフ首相と共に決定する」

・片山財務相

「円安は物価高のひとつの要因」

「金融政策の決定は日銀に委ねられる」

【経済指標】

・日・1月現金給与総額：前年比+3.0％（12月：+2.4％）

・日・1月経常収支：+9416億円（予想：+9300億円、12月：+7288億円）

・中国・2月消費者物価指数：前年比+1.3％（予想：+0.9％、1月：+0.2％）

・中国・2月生産者物価指数：前年比-0.9％（予想：-1.1％、1月：-1.4％）

・独・1月鉱工業生産：前月比-0.5％（予想：+1.0％、12月：-1.9％→-1.0％）《TY》