*16:35JST 日経VI：大幅に上昇、原油価格上昇など警戒

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は9日、前日比＋15.95（上昇率38.86％）の57.00と大幅に上昇した。なお、高値は66.65、安値は33.81。先週末の米株式市場で主要指数が下落した流れを受け、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は大幅に下落、日経VIは上昇して始まった。市場では中東混迷が長期化するとの見方が強まり、原油価格上昇などが日本経済に及ぼす影響などが警戒されている。こうした中、今日は日経225先物が大幅安となったことから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが強まり、日経VIは先週末の水準を大幅に上回って推移した。

【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。《SK》