出来高変化率ランキング（10時台）～ローム、JDIなどがランクイン

2026年3月9日 10:40

記事提供元：フィスコ

*10:40JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ローム、JDIなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月9日　10:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2039＞ ドバイベア　　　　 717684 　126129.778　 185.78% -0.1576%
＜408A＞ iSベストAI　　　956950 　40116.666　 171.74% -0.0757%
＜1478＞ iS高配当　　　　　412278 　415947.631　 169.1% -0.0415%
＜2012＞ iS米債03　　　　693330 　44711.081　 158.46% 0.005%
＜1496＞ IG社債H　　　　　33546 　18003.737　 130.62% -0.0069%
＜6963＞ ローム　　　　　　　11999800 　13907317.89　 112.78% 0.0622%
＜448A＞ SSゴルヘ有　　　　220880 　27573.845　 103.28% -0.014%
＜6740＞ JDI　　　　　　　129993800 　2805052.96　 95.55% 0.6666%
＜157A＞ Gモンスター　　　　1031400 　507517.24　 92.17% 0.0809%
＜6521＞ オキサイド　　　　　1145200 　1587588.26　 90.69% 0.1064%
＜2511＞ NF外債　　　　　　86770 　73642.311　 75.42% -0.0029%
＜3553＞ 共和レザ　　　　　　183800 　95327.4　 66.29% -0.103%
＜133A＞ GX超短米　　　　　144858 　92020.801　 56.03% 0.0065%
＜1850＞ 南海辰村　　　　　　273300 　72068.66　 54.38% -0.1034%
＜2239＞ SPレバ2倍　　　　5098 　73233.515　 45.1% -0.0657%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　　8525 　83972.717　 42.67% -0.0346%
＜211A＞ カドス　　　　　　　13500 　33503.2　 42.21% -0.0551%
＜6363＞ 酉島製　　　　　　　276500 　454941.2　 41.68% -0.0365%
＜2866＞ GX優先証　　　　　48766 　43896.935　 38.89% -0.0157%
＜1629＞ NF商社卸　　　　　5699 　535185.59　 38.38% -0.0637%
<2633> NFS＆P500　　232020 　76955.026　 35.27% -0.034%
<4331> T＆Gニーズ　　　　112700 　57021.76　 33.01% -0.0331%
<4979> OATアグリオ　　　37000 　55418.22　 32.6% 0.0323%
<7719> 東京衡機　　　　　　1727900 　1138050.76　 32.45% -0.024%
<2694> 焼肉坂井　　　　　　820000 　45156.04　 32.12% -0.027%
<3546> アレンザHD　　　　240300 　292664.68　 27.75% 0%
<5939> 大谷工業　　　　　　30200 　164757.8　 24.48% -0.1717%
<3556> リネットJPN　　　228600 　174048.28　 22.28% -0.1136%
<8103> 明和産　　　　　　　4415500 　2738388.92　 21.53% -0.0764%
<1605> INPEX　　　　　16441100 　61199110.46　 17.63% 0.0097%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

