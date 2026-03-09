関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～ローム、JDIなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月9日 10:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2039＞ ドバイベア 717684 126129.778 185.78% -0.1576%
＜408A＞ iSベストAI 956950 40116.666 171.74% -0.0757%
＜1478＞ iS高配当 412278 415947.631 169.1% -0.0415%
＜2012＞ iS米債03 693330 44711.081 158.46% 0.005%
＜1496＞ IG社債H 33546 18003.737 130.62% -0.0069%
＜6963＞ ローム 11999800 13907317.89 112.78% 0.0622%
＜448A＞ SSゴルヘ有 220880 27573.845 103.28% -0.014%
＜6740＞ JDI 129993800 2805052.96 95.55% 0.6666%
＜157A＞ Gモンスター 1031400 507517.24 92.17% 0.0809%
＜6521＞ オキサイド 1145200 1587588.26 90.69% 0.1064%
＜2511＞ NF外債 86770 73642.311 75.42% -0.0029%
＜3553＞ 共和レザ 183800 95327.4 66.29% -0.103%
＜133A＞ GX超短米 144858 92020.801 56.03% 0.0065%
＜1850＞ 南海辰村 273300 72068.66 54.38% -0.1034%
＜2239＞ SPレバ2倍 5098 73233.515 45.1% -0.0657%
＜2630＞ MXS米株ヘ 8525 83972.717 42.67% -0.0346%
＜211A＞ カドス 13500 33503.2 42.21% -0.0551%
＜6363＞ 酉島製 276500 454941.2 41.68% -0.0365%
＜2866＞ GX優先証 48766 43896.935 38.89% -0.0157%
＜1629＞ NF商社卸 5699 535185.59 38.38% -0.0637%
<2633> NFS＆P500 232020 76955.026 35.27% -0.034%
<4331> T＆Gニーズ 112700 57021.76 33.01% -0.0331%
<4979> OATアグリオ 37000 55418.22 32.6% 0.0323%
<7719> 東京衡機 1727900 1138050.76 32.45% -0.024%
<2694> 焼肉坂井 820000 45156.04 32.12% -0.027%
<3546> アレンザHD 240300 292664.68 27.75% 0%
<5939> 大谷工業 30200 164757.8 24.48% -0.1717%
<3556> リネットJPN 228600 174048.28 22.28% -0.1136%
<8103> 明和産 4415500 2738388.92 21.53% -0.0764%
<1605> INPEX 16441100 61199110.46 17.63% 0.0097%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
