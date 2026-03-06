関連記事
東証グロ－ス指数は大幅続伸、押し目買い継続
東証グロース市場指数 996.11 ＋24.08／出来高 3億725万株／売買代金 1608億円東証グロース市場250指数 770.80 ＋21.19／出来高 1億6863万株／売買代金 1421億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅続伸。値上がり銘柄数は411、値下がり銘柄数は159、変わらずは28。
前日5日の米株式市場でダウ平均は大幅反落。イランが報復攻撃を激化させると表明したことや、原油価格が80ドルを上回ったことに加え、政府がAI（人工知能）半導体輸出規制案を準備しているとの報などが株価の重しとなった。終盤にかけ、原油・ガソリン価格急騰への対応策をトランプ政権が検討しているとの報道を受け、下げ止まった。
今日のグロ－ス市場は買いが優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は5.07％高となった。引き続き高市政権の政策に対する期待感が強く株価下支え要因になったことに加え、日米関税合意に基づく総額5500億ドルの対米投融資の第2弾案件に関する報道が増えており、投資意欲を刺激した。また、昨日の米市場でセールスフォースなどの株価が上昇したことを受け、人工知能（AI）がソフト関連事業を代替するとの懸念が後退したことも安心感となった、さらに、原油価格が上昇していることから、今日の東京市場では東証プライムの主力製造業は手掛けにくく、非製造業比率が高い新興市場に投資資金が向かいやすかった。一方、東証グロース市場指数は昨日4.9％の大幅反発となったことから、戻り待ちの売りが出やすく、また、米国で今晩、2月の米雇統計が発表されることに加え、週末の中東情勢の行方への警戒感もあり、積極的な買いを見送る向きもあった。こうした状況から、東証グロース市場指数は朝方に高値をつけた後に伸び悩む場面があったが、売り急ぐ動きは見られず、昨日に続き押し目買い優勢の展開となった。
個別では、「ほっぺちゃん」オリジナルシールの追加販売を発表したCRAVIA＜6573＞、ソーシャルケア事業の中期計画を発表したリネットジャパン＜3556＞、独BioThrust社と全世界における販売代理店契約を締結したと発表したリプロセル＜4978＞、ヒューマノイドロボットによる製造現場自働化の実証結果を公表したブレインズ＜4075＞が上げた。時価総額上位銘柄では、GNI＜2160＞やBUYSELL＜7685＞が上昇。値上がり率上位には、グリーンモンスター＜157A＞、Aiロボティクス＜247A＞などが顔を出した。
一方、前日ストップ高の反動安となったメドレックス＜4586＞、前日大幅高の反動安となったアライドアーキ＜6081＞、前日ストップ安の売り地合いが継続したアーキテクツSJ＜6085＞、前日に高値圏で長い陰線となり手仕舞い売りを誘ったWelby＜4438＞が下げた。時価総額上位銘柄では、MTG＜7806＞やパワーエックス＜485A＞が下落。値下がり率上位には、窪田製薬HD＜4596＞、VEGA＜3542＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 157A|Ｇモンスター | 1446| 300| 26.18|
2| 6573|ＣＲＡＶＩＡ | 65| 10| 18.18|
3| 4075|ブレインズ | 976| 150| 18.16|
4| 3556|リネットＪＧ | 1117| 150| 15.51|
5| 2160|ＧＮＩ | 3590| 475| 15.25|
6| 247A|Ａｉロボティクス | 1313| 148| 12.70|
7| 2321|ソフトフロン | 403| 45| 12.57|
8| 6580|ライトアップ | 1802| 193| 12.00|
9| 4192|スパイダープラス | 263| 26| 10.97|
10| 446A|ノースサンド | 1151| 107| 10.25|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4586|メドレック | 107| -18| -14.40|
2| 4596|窪田製薬ＨＤ | 121| -14| -10.37|
3| 6085|アキテクツＳＪ | 1707| -184| -9.73|
4| 3542|ＶＥＧＡ | 1930| -207| -9.69|
5| 4438|Ｗｅｌｂｙ | 365| -37| -9.20|
6| 6613|ＱＤレーザ | 859| -75| -8.03|
7| 5587|インバウンドＰＦ | 724| -61| -7.77|
8| 6081|アライドアーキ | 388| -28| -6.73|
9| 4582|シンバイオ製薬 | 121| -7| -5.47|
10| 9241|ＦＬＮ | 1470| -80| -5.16|《SK》
