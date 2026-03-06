*16:04JST 債券先物は132円47銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年3月限

寄付132円43銭 高値132円52銭 安値132円29銭 引け132円47銭

2年 1.229％

5年 1.600％

10年 2.150％

20年 2.978％



6日の債券先物3月限は132円43銭で取引を開始し、132円47銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.58％、10年債は4.14％、30年債は4.76％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.84％、英国債は4.54％、オーストラリア10年債は4.84％、NZ10年債は4.48％近辺で推移。（気配値）。

[本日の主要政治・経済イベント]

・19：00 ユーロ圏・10-12月期域内総生産確定値（改定値：前年比＋1.3％）

・22：30 米・2月非農業部門雇用者数（予想：前月比＋6.0万人）

・22：30 米・2月失業率（予想：4.3％、1月：4.3％）

・22：30 米・2月平均時給（予想：前年比＋3.7％、1月：＋3.7％）

・22：30 米・1月小売利上高（予想：前月比－0.3％、12月：0.0％）

・24：00 米・12月企業在庫（予想：前月比＋0.1％、11月：＋0.1％）



海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》