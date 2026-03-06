関連記事
タイミー JA全農えひめと業務提携契約を締結
タイミー＜215A＞は5日、JA全農えひめと業務提携契約を締結したと発表した。
四国エリアにおいて全農県本部との連携は初の取り組みとなる。
JA全農えひめが窓口となり、各JAを通じて県内の組合員農業者に対しスポットワークサービス「タイミー」を紹介することで、JA施設を含む農業現場での人手不足解消を図る。
日本の農業では担い手不足と高齢化が進行しており、基幹的農業従事者数は約20年間で半減し、2000年の240万人から2024年は111万4千人に減少した。49歳以下は12万5千人で全体の11.2％にとどまる一方、65歳以上は79万9千人で71.7％を占め、平均年齢は69.2歳となっている。愛媛県でも同様の傾向がみられ、人材確保が課題となっている。
今回の連携では、生産者によるスポットワーカー受け入れを支援するとともに、働き手が作業しやすい環境整備を進める。具体的には、愛媛県で生産される柑橘や野菜などの収穫・選果作業に対応した業務マニュアルを整備し、農業分野でのスポットワーク活用を推進する。《KM》
