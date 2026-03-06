*10:22JST エリアリンク---2026年2月度ハローストレージ稼働状況を発表

エリアリンク＜8914＞は5日、2026年2月度のハローストレージ稼働状況を発表した。

2026年2月度の月次実績は、総室数127,541室、稼働室数101,886室、稼働率79.88％、既存稼働率86.77％、新規稼働率41.59％であった。

また、パートナー出店を除いた同社のみの2月度稼働状況として、総室数118,263室、稼働室数95,651室、稼働率80.88％、既存稼働率86.92％、新規稼働率35.21％としている。

2026年2月は51物件・1,964室を出店した。内訳は自社出店が29物件・1,237室、パートナー出店が22物件・727室である。

また、2026年度（2月まで）の出店累計は3,122室となり、内訳は新規出店3,080室、既存物件増設42室であった。2025年度の実績が当初計画を上回ったことを受け、2026年度計画を調整したが、2026年度末時点の計画18,000室に変更はないとしている。《KM》