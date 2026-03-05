*23:13JST 【市場反応】米先週分新規失業保険申請件数/Q4非農業部門労働生産性、ドル買い

米労働省が発表した先週分新規失業保険申請件数（2/28）は前週比横ばいの21.3万件と予想21.5万件を小幅下回った。先週分新規失業保険継続受給者数（2/21）は186.8万件と、前回182.2万件から予想以上に増加した。年初来で最大となった。

米10－12月期非農業部門労働生産性速報は前期比＋2.8％と7－9月期＋5.2％から伸び鈍化も予想を上回った。同期単位人件費は前期比＋2.8％と7－9月期―1.8％から3カ月ぶりのプラスに改善、予想も上回った。

米1月輸入物価指数は前年比＋0.2％と予想を下回った。

米2月チャレンジャー人員削減数は前年比－71.9％と、1月分として過去最高となった＋117.8％からは改善。

労働市場の安定の証拠が見られたほか、10－12月期非農業部門労働生産性速報の改善でドル買いが強まり、ドル・円は157円40銭から157円78銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1624ドルから1.1590ドルへ下落、ポンド・ドルは1.3370ドルから1.3340ドルへ下落した。

【経済指標】

・米・2月チャレンジャー人員削減数：前年比－71.9％（1月＋117.8％）

・米・先週分新規失業保険申請件数（2/28）：21.3万件（予想：21.5万件、前回：21.3万件←21.2万件）

・米・先週分新規失業保険継続受給者数（2/21）：186.8万件（予想：184.5万件、前回：182.2万件←183.3万件）

・米・1月輸入物価指数：前年比＋0.2％（予想：＋0.3％、12月＋0.2％←＋0.1％）

・米・10－12月期非農業部門労働生産性：前期比＋2.8％（予想：＋1.9％、7－9月期：＋5.2％←＋4.9％）

・米・10－12月期単位人件費：前期比＋2.8％（予想：＋2.0％、7－9月期―1.8％←－1,9％）《KY》