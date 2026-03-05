関連記事
東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ
鉱業が上昇率トップ。そのほか石油・石炭製品、銀行業、保険業、卸売業なども上昇。一方、空運業が下落率トップ。そのほかその他製品、食料品、輸送用機器、小売業なども下落。
1. 鉱業 ／ 1,248. ／ 6.80
2. 石油・石炭製品 ／ 3,046.56 ／ 5.34
3. 銀行業 ／ 583.59 ／ 4.66
4. 保険業 ／ 3,341.46 ／ 3.53
5. 卸売業 ／ 6,163.86 ／ 3.24
6. ガラス・土石製品 ／ 2,155.23 ／ 2.90
7. 証券業 ／ 826.75 ／ 2.67
8. 機械 ／ 5,180.06 ／ 2.56
9. 海運業 ／ 2,115.51 ／ 2.49
10. 精密機器 ／ 13,861.42 ／ 2.38
11. その他金融業 ／ 1,388.34 ／ 2.14
12. 化学工業 ／ 2,941.14 ／ 2.13
13. 電気機器 ／ 6,678.78 ／ 2.04
14. 非鉄金属 ／ 5,760.08 ／ 1.89
15. 金属製品 ／ 1,716.41 ／ 1.88
16. 不動産業 ／ 3,063.91 ／ 1.54
17. 繊維業 ／ 976.89 ／ 1.49
18. 水産・農林業 ／ 820.01 ／ 1.37
19. 電力・ガス業 ／ 742.77 ／ 1.36
20. サービス業 ／ 2,886.17 ／ 1.35
21. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,936.38 ／ 1.21
22. 情報・通信業 ／ 6,810.62 ／ 0.98
23. 鉄鋼 ／ 789.85 ／ 0.77
24. 医薬品 ／ 4,186.97 ／ 0.75
25. 建設業 ／ 3,103.1 ／ 0.61
26. パルプ・紙 ／ 690.87 ／ 0.39
27. ゴム製品 ／ 5,574.25 ／ 0.37
28. 陸運業 ／ 2,356.15 ／ -0.13
29. 小売業 ／ 2,296.59 ／ -0.29
30. 輸送用機器 ／ 5,239.04 ／ -0.29
31. 食料品 ／ 2,638.98 ／ -0.37
32. その他製品 ／ 6,238.42 ／ -0.83
33. 空運業 ／ 236.14 ／ -0.84《FA》
