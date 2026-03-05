日経平均1000円高が残す「しこり」　急反発と引け際の鈍化が語る本音

【今回のニュースのポイント】

・1000円超の反発で引け:終値は5万5,278.06円(+1,032.52円)。心理的節目を回復し、表面上は「暴落の衝撃」を和らげる形となりました。

・後場の勢い鈍化という違和感:前場の高値(1,467円高)から400円以上押し戻されて引けた点に、実需の弱さと戻り待ちの売りの強さが現れています。

・確認すべきは「資金の質」:この反発が明日以降も続く「転換点」なのか、それともショートカバーによる一時的な「窓埋め」に過ぎないのかを整理します。

2026年3月5日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比1,032.52円高の5万5,278.06円で大引けを迎えました。前日の歴史的暴落(5万4,000円台への転落)という激震から一夜明け、市場は一転して猛烈な買い戻しが先行する展開となりました。しかし、その足跡を詳しく辿ると、手放しでの楽観を許さない市場の「本音」が透けて見えます。

ここで市場関係者が抱く、拭い去れない違和感は、「1,000円も上げたにもかかわらず、なぜこれほどまでに引け際の空気が重いのか」という点です。 実際、前場には1,467円高という驚異的なリバウンドを見せていましたが、大引けにかけてはその上げ幅を400円以上も縮小させました。この「失速」こそが、現在の市場が抱える脆さを象徴しています。

構造的に分析すれば、前場の急騰を支えたのは、昨日の下落局面で利益を得た向きによる「ショートカバー(空売りの買い戻し)」や、先物主導の機械的な買いでした。ショートカバーは価格を押し上げる強力な燃料になりますが、買い戻しが一巡すれば、その効果は消失します。後場に入って上げ幅を縮めたという事実は、ショートカバーが一巡した後に、高値を追ってまで買いたいという「実需の買い手」がいかに乏しいかを露呈した形となりました。

この一日を通じて得をしたのは、ボラティリティ(変動幅)の大きさを利用して短期的なリバウンドを取り切ったヘッジファンドやデイトレーダーなどの短期筋です。一方で、損を被る、あるいは判断を保留せざるを得ないのは、昨日の暴落で傷を負い、今日の反発でも「どこで売るべきか」を測りかねている長期投資家や個人投資家です。

日経平均は5万5,000円台という節目を死守して引けました。しかし、本当に確認すべきは、数字上のプラス幅ではなく、この上昇が「昨日の恐怖」を打ち消すほどの信頼を勝ち得ているかどうかです。1,000円の反発が残したものは、安心感よりもむしろ、引け際の重さが示唆する「戻り待ちの売りの厚さ」という、明日へのしこりである可能性も否定できません。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

