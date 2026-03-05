*14:33JST 出来高変化率ランキング（13時台）～協和キリン、丸大食などがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [3月5日 13:15 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4586＞ メドレックス 13497100 64303.22 323.86% 0.3157%

＜1599＞ iFJPX400 1647 19746.042 284.00% -0.0237%

＜6081＞ アライドアーキ 5668900 361822.02 205.72% 0.1731%

＜2590＞ DyDo 762300 339295.26 192.17% 0.1089%

＜8912＞ エリアクエスト 7169600 263100.94 165.35% 0.0809%

＜157A＞ Gモンスター 330100 148803.56 143.94% 0.1506%

＜6614＞ シキノハイテック 365000 105305.44 118.38% 0.1491%

＜7347＞ マーキュリアHD 201600 49690.22 109.74% 0.065%

＜1615＞ NF銀行業 16496410 3314191.564 106.09% 0.0512%

＜1619＞ NF建設資 6010 103091.084 103.90% 0.0049%

＜4151＞ 協和キリン 4511800 3601044.36 98.76% -0.0398%

＜8798＞ アドバンスク 472300 38033.12 93.46% 0.1189%

＜1397＞ SMDAM225 7513 160234.588 88.10% 0.0145%

＜2251＞ JGBダブル 294110 105612.313 85.46% 0.0062%

＜1366＞ iF225Wベ 15587533 697735.123 85.26% -0.0406%

＜2624＞ iF225年4 136636 307581.042 83.89% 0.0174%

＜4833＞ Defコンサル 3665400 139784.24 82.16% 0.1641%

＜6835＞ アライドHD 1807300 271230.4 81.06% 0.0288%

＜233A＞ iFインドN 95069 72755.62 80.52% 0.003%

＜2288＞ 丸大食 521800 477624 79.66% 0.0027%

<4933> Ine 559000 274797.66 78.48% 0.0591%

<2338> クオンタムS 7637100 405894.76 77.93% 0.3092%

<1569> TPX－1倍 516480 166341.142 76.97% -0.0163%

<1595> NZAMJリート 187223 217412.99 72.01% 0.0114%

<2017> iFJPX150 153819 84026.111 69.18% -0.0014%

<6378> 木村化 1635800 1171535.58 66.33% 0.115%

<9287> JIF 1234 49119.26 63.85% 0%

<1563> グロース・コア 78373 80478.2 62.81% 0.0328%

<1473> Oneトピクス 68550 132783.436 60.63% 0.0137%

<3733> ソフトウェアサー 5900 43685.6 60.06% 0.0199%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》