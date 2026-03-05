ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～協和キリン、丸大食などがランクイン

2026年3月5日 14:33

記事提供元：フィスコ

*14:33JST 出来高変化率ランキング（13時台）～協和キリン、丸大食などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[3月5日　13:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4586＞ メドレックス　　　 　13497100 　64303.22　 323.86% 0.3157%
＜1599＞ iFJPX400　 　1647 　19746.042　 284.00% -0.0237%
＜6081＞ アライドアーキ　　 　5668900 　361822.02　 205.72% 0.1731%
＜2590＞ DyDo　　　　　 　762300 　339295.26　 192.17% 0.1089%
＜8912＞ エリアクエスト　　 　7169600 　263100.94　 165.35% 0.0809%
＜157A＞ Gモンスター　　　 　330100 　148803.56　 143.94% 0.1506%
＜6614＞ シキノハイテック　 　365000 　105305.44　 118.38% 0.1491%
＜7347＞ マーキュリアHD　 　201600 　49690.22　 109.74% 0.065%
＜1615＞ NF銀行業　　　　 　16496410 　3314191.564　 106.09% 0.0512%
＜1619＞ NF建設資　　　　 　6010 　103091.084　 103.90% 0.0049%
＜4151＞ 協和キリン　　　　 　4511800 　3601044.36　 98.76% -0.0398%
＜8798＞ アドバンスク　　　 　472300 　38033.12　 93.46% 0.1189%
＜1397＞ SMDAM225　 　7513 　160234.588　 88.10% 0.0145%
＜2251＞ JGBダブル　　　 　294110 　105612.313　 85.46% 0.0062%
＜1366＞ iF225Wベ　　 　15587533 　697735.123　 85.26% -0.0406%
＜2624＞ iF225年4　　 　136636 　307581.042　 83.89% 0.0174%
＜4833＞ Defコンサル　　 　3665400 　139784.24　 82.16% 0.1641%
＜6835＞ アライドHD　　　 　1807300 　271230.4　 81.06% 0.0288%
＜233A＞ iFインドN　　　 　95069 　72755.62　 80.52% 0.003%
＜2288＞ 丸大食　　　　　　 　521800 　477624　 79.66% 0.0027%
<4933> Ine　　　　　　 　559000 　274797.66　 78.48% 0.0591%
<2338> クオンタムS　　　 　7637100 　405894.76　 77.93% 0.3092%
<1569> TPX－1倍　　　 　516480 　166341.142　 76.97% -0.0163%
<1595> NZAMJリート　 　187223 　217412.99　 72.01% 0.0114%
<2017> iFJPX150　 　153819 　84026.111　 69.18% -0.0014%
<6378> 木村化　　　　　　 　1635800 　1171535.58　 66.33% 0.115%
<9287> JIF　　　　　　 　1234 　49119.26　 63.85% 0%
<1563> グロース・コア　　 　78373 　80478.2　 62.81% 0.0328%
<1473> Oneトピクス　　 　68550 　132783.436　 60.63% 0.0137%
<3733> ソフトウェアサー　 　5900 　43685.6　 60.06% 0.0199%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

