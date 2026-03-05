*13:42JST ワイヤレスゲート---韓国向けeSIM「WG KOREA eSIM」を販売開始

ワイヤレスゲート＜9419＞は4日、韓国へ渡航する旅行者や出張者向けの通信サービス「WG KOREA eSIM」を2026年3月4日より販売開始したと発表した。

本サービスは、韓国最大手通信キャリアであるSKテレコム(以下、SKT)の4G/LTEネットワークを採用し、シームレスな通信環境を提供することで、海外滞在中でも快適に利用できるモバイル通信手段を提供する。音声通話とデータ通信を一体化したeSIMサービスで、データ通信は無制限で利用できるほか、テザリング(Hotspot)にも対応する。都市部から観光地まで広いカバー率を持つSKT回線を利用することで、観光とビジネス双方に対応する高品質な通信環境を実現する。

設定は、Webサイトで購入後に発行されるQRコードを読み取るだけで完了するデジタル完結型の仕組みを採用しており、物理SIMカードの差し替えが不要となる。音声通話を利用する場合には現地法規に基づきパスポート情報のアップロードが必要だが、データ通信のみの場合はアップロード不要で迅速に利用を開始できる利点がある。料金は最短2日間(9.90米ドル)から最長90日間(99.90米ドル)まで、無制限で通信できる全14プランが用意されている。

同社は、「WG KOREA eSIM」の提供開始により、海外渡航者へ最適かつ利便性の高い通信ソリューションの提供を拡充していく。