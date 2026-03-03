*11:39JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:ブランジスタ、Gキッズ、ビーマップなど

＜4506＞ 住友ファーマ 2042.5 -379

大幅続落。新株式発行に係る発行登録を行うことを決議と発表している。具体的な実施時期、発行条件、発行総額、調達資金の使途の詳細などは未定としており、発行株式数についても未定としているが、6000万株を上限とすることは予定しているようだ。6000万株は12月末発行済み株式数の15.1％に当たる。なお、同時に業績予想の上方修正も発表しているが、今後の株式価値希薄化の可能性を警戒視する動きが優勢。

＜6176＞ ブランジスタ 899 カ -

ストップ高買い気配。前日に26年9月期配当予想の修正を発表している。特別配当25円を第2四半期末と期末に実施、従来は上半期末無配、期末15円配の予定であったが、それぞれ、25円配、40円配とするもよう。年間配当65円は前日終値をベースにすると、配当利回り8.7％の水準となる。投資有価証券売却益の計上に伴い、株主への早期還元を目的としているようだ。

＜6189＞ Gキッズ 980 カ -

ストップ高買い気配。株主優待制度の新設を発表している。3月18日に上場10周年という節目を迎え、株主への感謝の意を表すとともに、株式の投資対象としての魅力を高めることを目的としている。3月末、9月末に500株以上、かつ、半年以上保有している株主が対象となる。それぞれデジタルギフト10000ポイント、年間では20000ポイントを贈呈。優待利回りは前日終値ベースで4.8％の水準となる。

＜2593＞ 伊藤園 2858.5 -128

大幅続落。前日に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は160億円で前年同期比10.3％減となり、上半期実績の同3.2％減から減益率は拡大する形になっている。11-1月期は20.3億円で同40.5％の減益に。1月に業績予想を下方修正しており、短期的な業績の悪化は想定されていたものの、10月に一部価格改定を実施したにもかかわらず、単価上昇効果が見えていない点をネガティブに捉える動きが優勢に。

＜9201＞ JAL 2878 -160

大幅続落。前日に「経営ビジョン2035」を公表、同時に26年3月期増額修正と27年3月期業績計画も発表している。26年3月期EBITは従来予想の2000億円から2050億円に上方修正、ただし、第3四半期までは計画を150億円程度上回る進捗であったようだ。27年3月期は1800億円と減益予想、一時的な要因が主なものだが、コンセンサスは2100億円程度であったとみられる。なお、イラン有事による影響懸念なども続いているもよう。

＜4316＞ ビーマップ 1328 +50

続伸。人工ダイヤモンド材料に関する海外顧客からの受注案件について初回ロットの納品を完了したと発表、好感されている。先端産業用途向け高純度人工ダイヤモンド材料の供給案件であり、顧客側における評価試験を経て正式受注に至ったもので、デバイスグレードの人工ダイヤモンド1800カラットを米国ニューヨーク州の顧客向けに納品した。SpicyCompany協力のもと、材料供給にとどまらず、製造装置分野との連携強化も視野に入れ、人工ダイヤモンド産業における包括的な事業基盤の構築を進めていく。

＜298A＞ GVATECH 381 +8

大幅続伸。弁護士向けに訴訟に関する各種書面の作成を生成AIで支援する新サービス「AI書面作成」を正式リリースしたことを発表し、好材料視されている。単に書面を作成するだけでなく、弁護士の思考プロセスを自動化する連続型のAI設計となっており、証拠解析から書面作成までの一連の工程を自動化することで、証拠の読解や整理に多くの時間を要している弁護士の業務効率化を、高い品質で支援する。既に数十事務所の弁護士が有償でトライアル利用しているが、大幅にアップデートし正式リリースする。

＜3646＞ 駅探 404 -4

もみ合い。2日の取引終了後に、東京証券取引所スタンダード市場への市場区分変更申請を行うことを発表した。同社は、現在、東京証券取引所グロース市場に上場しているが、中長期での成長および企業価値のさらなる向上を目指すため、2月26日に東京証券取引所スタンダード市場への変更申請を行うことを決議し、2月27日に申請を行ったとしている。《YY》