インテリックスHD 資本業務提携契約の締結、新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式の売出し、その他の異動
*11:30JST インテリックスHD---資本業務提携契約の締結、新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式の売出し、その他の異動
インテリックスホールディングス＜463A＞は27日開催の取締役会で、全国保証＜7164＞との資本業務提携契約の締結および、この契約に基づく第三者割当による新株式の発行および自己株式の処分を決議した。合わせて、同社代表取締役社長およびその親族の資産管理会社であるイーアライアンスによる保有株式の売出しが行われる予定であること、第三者割当および今回の売出しならびに複数の既存株主から全国保証に株式が譲渡されることに伴い、主要株主及びその他の関係会社の異動が見込まれることを発表した。
資本提携の方法については、第三者割当による新株式の発行と自己株式の処分に加え、既存株主からの売却を組み合わせる。
第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分の払込期日は2026年3月17日。発行新株式数及び処分自己株式数は、発行新株式数1,250,000株と処分自己株式数550,000株の合計普通株式1,800,000株。発行価額及び処分価額は1株につき1,013円。調達資金の額1,823,400,000円。
同社代表取締役社長及びその親族の資産管理会社であるイーアライアンスは、保有する120,100株を市場外の相対取引により割当予定先へ譲渡する旨の契約を締結しており、売出しを行う。売出し株式は同社普通株式120,100株。売出し価格は1株につき1,013円。割当予定先に対する市場外での相対取引による同社普通株式の譲渡。申込期間および受渡期日は2026年3月17日。
なお、今回の第三者割当および売出しによる割当予定先は同社の主要株主およびその他の関係会社となる予定であり、同社の主要株主およびその他の関係会社に異動が生じることが見込まれる。《KM》
