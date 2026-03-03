関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～旭有機材、fonfunなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月3日 10:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜381A＞ iF米債35 513436 61144.911 361.8% 0.0022%
＜383A＞ MXSSP500 51732 4534.858 338.92% 0.0078%
＜4216＞ 旭有機材 432500 191868 297.25% 0.1315%
＜2569＞ 上場NSQヘ 114740 43023.266 251.95% 0.0109%
＜2568＞ 上場NSQ 121431 95966.479 242.29% 0.0152%
＜2620＞ iS米債13 363460 43500.082 236% 0.0021%
＜2323＞ fonfun 903300 52272.9 215.27% 0.0911%
＜1348＞ MXSトピクス 542560 279589.346 214.75% -0.0121%
＜4814＞ ネクストウェア 501000 22814.42 166.85% 0.0101%
＜3205＞ ダイドリミ 2575300 565923.66 129.99% -0.2457%
＜4274＞ 細谷火 741600 539680.44 117.99% 0.1928%
＜5985＞ サンコール 1784600 950769.08 109.51% 0.1787%
＜3358＞ Trailhea 12862300 634723.68 95.87% 0.0066%
＜2338＞ クオンタムS 5084700 233718.22 82.44% 0.1456%
＜4182＞ 三菱ガス 3182900 7547829.9 80.07% 0.1085%
＜1487＞ 上米債HE 11613 64336.479 73.92% -0.0059%
＜1618＞ NFエネ資源 10632 185268.556 67.13% -0.0335%
＜4316＞ ビーマップ 432600 372222.04 66.17% 0.0641%
＜8103＞ 明和産 2559600 1105164.86 65.58% -0.0273%
＜2315＞ CAICAD 4327400 197211.8 64.47% 0.0235%
<1689> ガスETF 227103 104245.84 62.46% 0.0162%
<7713> シグマ光機 117400 165211.84 56.43% 0.1186%
<6521> オキサイド 291700 604973.74 55.38% 0.136%
<4813> ACCESS 215500 82136.36 48.52% 0.0114%
<6201> 豊田織機 1835600 21754774.8 46% 0.0002%
<2734> サーラ 202700 150427.24 44.27% -0.04%
<1960> サンテック 68900 71635.26 43.53% 0.055%
<9324> 安田倉庫 285300 509255.92 43.16% -0.0139%
<5408> 中山鋼 500400 219768.34 35.67% 0.0253%
<6524> 湖北工業 302700 995178.4 34.69% 0.1469%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
