出来高変化率ランキング（10時台）～旭有機材、fonfunなどがランクイン

2026年3月3日 10:36

記事提供元：フィスコ

*10:36JST 出来高変化率ランキング（10時台）～旭有機材、fonfunなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月3日　10:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜381A＞ iF米債35　　　 513436 　61144.911　 361.8% 0.0022%
＜383A＞ MXSSP500　　51732 　4534.858　 338.92% 0.0078%
＜4216＞ 旭有機材　　　　　　432500 　191868　 297.25% 0.1315%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　　114740 　43023.266　 251.95% 0.0109%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　　121431 　95966.479　 242.29% 0.0152%
＜2620＞ iS米債13　　　　363460 　43500.082　 236% 0.0021%
＜2323＞ fonfun　　　　903300 　52272.9　 215.27% 0.0911%
＜1348＞ MXSトピクス　　　542560 　279589.346　 214.75% -0.0121%
＜4814＞ ネクストウェア　　　501000 　22814.42　 166.85% 0.0101%
＜3205＞ ダイドリミ　　　　　2575300 　565923.66　 129.99% -0.2457%
＜4274＞ 細谷火　　　　　　　741600 　539680.44　 117.99% 0.1928%
＜5985＞ サンコール　　　　　1784600 　950769.08　 109.51% 0.1787%
＜3358＞ Trailhea　　12862300 　634723.68　 95.87% 0.0066%
＜2338＞ クオンタムS　　　　5084700 　233718.22　 82.44% 0.1456%
＜4182＞ 三菱ガス　　　　　　3182900 　7547829.9　 80.07% 0.1085%
＜1487＞ 上米債HE　　　　　11613 　64336.479　 73.92% -0.0059%
＜1618＞ NFエネ資源　　　　10632 　185268.556　 67.13% -0.0335%
＜4316＞ ビーマップ　　　　　432600 　372222.04　 66.17% 0.0641%
＜8103＞ 明和産　　　　　　　2559600 　1105164.86　 65.58% -0.0273%
＜2315＞ CAICAD　　　　4327400 　197211.8　 64.47% 0.0235%
<1689> ガスETF　　　　　227103 　104245.84　 62.46% 0.0162%
<7713> シグマ光機　　　　　117400 　165211.84　 56.43% 0.1186%
<6521> オキサイド　　　　　291700 　604973.74　 55.38% 0.136%
<4813> ACCESS　　　　215500 　82136.36　 48.52% 0.0114%
<6201> 豊田織機　　　　　　1835600 　21754774.8　 46% 0.0002%
<2734> サーラ　　　　　　　202700 　150427.24　 44.27% -0.04%
<1960> サンテック　　　　　68900 　71635.26　 43.53% 0.055%
<9324> 安田倉庫　　　　　　285300 　509255.92　 43.16% -0.0139%
<5408> 中山鋼　　　　　　　500400 　219768.34　 35.67% 0.0253%
<6524> 湖北工業　　　　　　302700 　995178.4　 34.69% 0.1469%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

