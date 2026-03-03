関連記事
個別銘柄戦略: イーレックスやブランジスタに注目
*09:17JST 個別銘柄戦略: イーレックスやブランジスタに注目
昨日2日の米株式市場でNYダウは73.14ドル安の48,904.78ドル、ナスダック総合指数は80.65pt高の22,748.86pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比310円安の57,690円。為替は1ドル＝157.30-40円。今日の東京市場では、26年3月期配配当予想を上方修正したイーレックス＜9517＞、26年3月期業績と配当予想を上方修正したJAL＜9201＞、東証スタンダードでは、中間配当と特別配当実施を発表したブランジスタ＜6176＞、26年6月期利益予想を上方修正し増配予想と株主優待実施も発表したエリア＜8912＞、株主優待制度を新設すると発表したGキッズ＜6189＞、株主優待制度を拡充すrと発表したストライダーズ＜9816＞、発行済株式数の1.84％上限の自社株買いと買付け委託を発表したあじかん＜2907＞、発行済株式数の1.56％上限の自社株買いと買付け委託を発表したウイルテック＜7087＞、SES（システム・エンジニアリング・サービス）事業を展開する同業のYNP社を子会社化すると発表したfonfun＜2323＞、2月期の既存店売上高が23.2％増と1月の10.8％増から伸び率が拡大したワークマン＜7564＞などが物色されそうだ。一方、第3四半期累計の営業利益が10.3％減と上期の3.2％減から減益率が拡大した伊藤園＜2593＞、26年3月期業績予想は上方修正したが1400億円上限の新株式の発行登録を行うと発表した住友ファーマ＜4506＞、515万7100株の株式売出しと77万3500株上限のオーバーアロットメントによる売出し・発行済株式数の3.11％上限の自社株買いを発表したサーラ＜2734＞、東証スタンダードでは、営業損益が前期1.74億円の赤字・今期0.89億円の赤字予想と発表したピープル＜7865＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
スポンサードリンク