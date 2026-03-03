関連記事
「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比310円安の57690円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル157.34円換算）で、アイシン精機＜7203＞、三菱電機＜6503＞、三菱地所＜8801＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比310円安の57690円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は73.14ドル安の48904.78ドル、ナスダックは80.65ポイント高の22748.86で取引を終了した。イスラエルとの対イラン攻撃による地政学的リスクの高まりを警戒した海外の売りに連れ、寄り付き後、大幅安。中盤にかけ、ISM製造業景況指数が予想を上回ったほか、防衛やエネルギーが支え、相場は回復。半導体のエヌビディア（NVDA）などハイテクの上昇でナスダックは上昇に転じた。ダウは下げを消せず、まちまちで終了。
2日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円24銭から157円75銭まで上昇し、157円33銭で引けた。米ISM製造業景況指数が予想を上回ったことに加え、トランプ大統領がイベントで対イラン大規模攻撃が始まったばかりで、継続すると言及し、原油先高観で連邦準備制度理事会（FRB）の利下げが遠のくとの見方に長期金利が上昇、ドル買いが加速した。有事のドル買いも継続。ユーロ・ドルは1.1725ドルから1.1672ドルまで下落し、1.1691ドルで引けた。
NY原油先物4月限は大幅続伸（NYMEX原油4月限終値：71.23 ↑4.21）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物4月限は、前営業日比＋4.21ドル（＋6.28％）の71.23ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（2日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6178 (JPPHY) 日本郵政 13.68 2152 178 9.0
2
6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 7080 392 5.8
6
6988 (NDEKY) ゆうちょ銀行 19.49 3067 141 4.8
2
2801 (KIKOY) キッコーマン 19.30 1518 65 4.4
7
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4849 144 3.0
6
「ADR下落率上位5銘柄」（2日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
8802 (MITEY) 住友不動産 16.00 5035 -306 -5.7
3
9104 (MSLOY) 川崎汽船 16.00 2517 -143 -5.3
8
7201 (NSANY) トヨタ自動車 243.66 3834 -110 -2.7
9
7203 (TM.N) アイシン精機 16.90 2659 -72.5 -2.6
5
■そのたADR（2日）
7203 (TM.N) アイシン精機 16.90 0.00 2659 -72.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.78 -0.23 5334
9
8035 (TOELY) 住友商事 41.56 -0.95 6539 -6
8
6758 (SONY.N) TDK 14.77 -0.74 2324 -12.
5
9432 (NTTYY) KDDI 16.81 -0.22 2645 -1
8
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.30 -0.18 1038
3
6501 (HTHIY) 日立製作所 31.92 -1.35 5022 -4
7
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 12.91 -0.15 4063 1
7
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 2.35 4849 14
4
4063 (SHECY) 信越化学工業 19.98 0.33 6287 -3
6
8001 (ITOCY) 丸紅 372.39 -6.96 5859 -6
6
8316 (SMFG.N) みずほFG 8.67 -0.20 6821 1
1
8031 (MITSY) 東京エレク 141.66 0.35 44578 104
8
6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7080 39
2
4568 (DSNKY) 第一三共 18.59 -0.92 2925 -10.
5
9433 (KDDIY) 関西電力 8.76 0.00 2757 5
7
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 13.96 -0.46 1098 -1132.
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 39.10 -1.10 2051 -3
1
7267 (HMC.N) スズキ 56.82 -3.55 2235 -3
0
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.90 -0.18 5947 -3
5
6902 (DNZOY) ファナック 22.02 -0.54 6929 -3
6
4519 (CHGCY) 中外製薬 32.17 -1.44 10123 -2
2
4661 (OLCLY) オリエンランド 17.60 -0.35 2769 -21.
5
8411 (MFG.N) オリックス 34.09 -1.46 5364 -1
1
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.69 0.01 19966 -13
9
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.44 -0.31 5803
9
7741 (HOCPY) キヤノン 29.87 -0.42 4700 -3
6
6503 (MIELY) 三菱電機 75.05 -1.14 5904 -9
0
6981 (MRAAY) 日東電工 22.45 -0.76 3532 -2
5
7751 (CAJPY) 任天堂 13.80 -0.30 8685 -5
7
6273 (SMCAY) SMC 23.78 -0.16 74831 -4
9
7182 (JPPTY) 日産自動車 5.25 -0.19 413 -8.
5
6146 (DSCSY) ディスコ 47.70 -0.60 75051 14
1
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.48 -0.54 2121 -25.
5
8053 (SSUMY) 三菱商事 33.75 -0.09 5310 -1
4
6702 (FJTSY) 富士通 22.31 0.19 3510 -2
2
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.96 17.36 20291 -24
4
5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.63 -0.38 3660 -3
8
6178 (JPPHY) 日本郵政 13.68 0.00 2152 17
8
8002 (MARUY) 三井物産 755.06 4.52 5940 -10
0
6723 (RNECY) ルネサス 9.17 -0.25 2886 -12.
5
6954 (FANUY) 京セラ 17.60 -0.09 2769 -
1
8725 (MSADY) 第一生命HD 19.51 -0.88 1535 -2
4
8801 (MTSFY) 三菱地所 32.93 -0.68 5181 -12
7
6301 (KMTUY) 小松製作所 47.72 -0.36 7508 -8
3
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.95 -0.31 3131 -3
9
6594 (NJDCY) 日本電産 3.64 -0.25 2291 -4
5
6857 (ATEYY) シスメックス 9.20 -0.18 1448 -26.
5
4543 (TRUMY) テルモ 12.87 -0.59 2025 -1
3
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.95 -0.56 1566 -2
2
（時価総額上位50位、1ドル157.34円換算）《AN》
