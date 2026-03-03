*08:44JST 前場に注目すべき3つのポイント～防衛関連や資源株などには引き続き資金が向かいやすい～

3日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。



■防衛関連や資源株などには引き続き資金が向かいやすい

■JAL,26/3上方修正 純利益 1230億円←1150億円、配当増額修正

■ローム＜6963＞ 印半導体と協業、LSI後工程、年内に委託



■防衛関連や資源株などには引き続き資金が向かいやすい

3日の日本株市場は売り先行で始まり、売り一巡後は下値の堅さを見極めながらの、押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。2日の米国市場はNYダウが73ドル安、ナスダックは80ポイント高だった。地政学的リスクの高まりを警戒した売りが先行した。その後は、ISM製造業景況指数が予想を上回ったほか、エヌビディアなど半導体株の一角が買い戻されたことでNYダウは下落幅を縮め、ナスダックはプラスに転じた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比310円安の57690円。円相場は1ドル＝157円30銭台で推移している。



シカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まることになりそうだ。米国市場では地政学リスクの影響は長引かないといった経験則からハイテク株などが買い戻されており、東京市場も同様の動きをみせてきそうである。一方で、イラン革命防衛隊がホルムズ海峡封鎖し、通過の船舶は「炎上させる」と警告している。原油高でインフレ懸念が高まっており、円相場は円安に振れて推移している。消費関連などは手掛けにくくさせそうだ。

日経平均株価は売り一巡後に押し目狙いのスタンスから、プラス圏を回復してくる可能性はあるだろう。日経225先物はナイトセッションで一時57060円まで売られた後に、57870円まで下げ幅を縮める場面もみられていた。ただ、これまでの+1σと+2σとのレンジを下回っており、+1σ水準が抵抗線として意識されてくるようだと、25日線水準が射程に入ってくる可能性はあるだろう。



そのため、まずは売り一巡後の底堅さを見極め、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の下げ止まりを確認したいところ。また、防衛関連や資源株などには引き続き資金が向かいやすいと考えられる。そのほか、リスク回避のなかで、新興市場での中小型株への資金シフトもありそうだ。

■JAL,26/3上方修正 純利益 1230億円←1150億円、配当増額修正

M＆Aキャピ＜6080＞が発表した2025年9月期の連結業績は、売上高が前期比17.1％増の224億4800万円、営業利益は同9.7％増の71億2600万円だった。26年9月期の連結業績は、売上高が前期比20.2％増の269億9100万円、営業利益は同44.3％増の102億8000万円を計画。営業活動によるM＆Aの成約件数増加で売り上げと利益の伸びを見込む。コンセンサスを上回る計画。

■前場の注目材料

・ナスダック総合指数は上昇（22748.86、+80.65）

・SOX指数は上昇（8137.36、+38.99）

・為替相場は円安・ドル高（157.30-40）

・米原油先物相場は上昇（71.23、+4.21）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・ANA＜9202＞ 次期社長、国際線事業を拡大、成長の柱に

・JAL＜9201＞ 国際線軸に路線拡大、新成長戦略策定

・京浜急行電鉄＜9006＞ 政投銀・関東私鉄8社、29年青森の太陽光稼働、横連携でコストダウン

・ローム＜6963＞ 印半導体と協業、LSI後工程、年内に委託

・シャープ＜6753＞ シナプスイノベーション買収、BツーBの商材拡充

・サンフロンティア不動産＜8934＞ 伊藤忠商事が320億円、ビル再生拡充

・丸紅＜8002＞ 米テキサスで法人向け電力小売事業

・いよぎんHD＜5830＞ 伊予銀行など、起業ファンド10億円、販路支援・経営相談も

・CYBERDYNE＜7779＞ INTEPと提携、リハビリ医療基盤高度化

・トラスコ中山＜9830＞ 商品束ね直送1000万個、問屋機能生かし急成長

・明治機械＜6334＞ 新研究棟、実物大設備で開発・試験、製粉・飼料向け提案力向上

・KDDI＜9433＞ 携帯通信、AI関連で新技術、スペイン展示会で発表

・富士通＜6702＞ 小売り現場変革、流通向けユーバンス展開

・ルネサス＜6723＞ 車載3ナノ半導体向け新技術、チップレット対応

・リコー＜7752＞ 社長・大山晃氏、デジタルサービス展開加速

・J-POWER＜9513＞ 九電みらいエナジーなどと国内最大の洋上風力を稼働、響灘で22万kW

・四国電力＜9507＞ 徳島に風力、ユーラスエナジーHD株50%を取得

・高砂熱学工業＜1969＞ JALなどと、始動、沖縄の鮮魚、世界に輸送



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・08：30 1月失業率（予想：2.6％、12月：2.6％）

・08：30 1月有効求人倍率（予想：1.20倍、12月：1.19倍）

＜海外＞

・09：30 豪・10-12月期経常収支（7-9月期：－166億豪ドル）《YY》