*08:10JST 米国株式市場はまちまち、エネルギーや防衛、ハイテクが支える

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（2日）

MAR2

Ｏ 58250（ドル建て）

Ｈ 58405

Ｌ 57075

Ｃ 57710 大証比-290（イブニング比+20）

Vol 8572



MAR2

Ｏ 57800（円建て）

Ｈ 58400

Ｌ 57060

Ｃ 57690 大証比-310（イブニング比+0）

Vol 35628

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（2日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル157.34円換算）で、アイシン精機＜7203＞、三菱

電機＜6503＞、三菱地所＜8801＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 16.90 0.00 2659 -72.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.78 -0.23 5334

9

8035 (TOELY) 住友商事 41.56 -0.95 6539 -6

8

6758 (SONY.N) TDK 14.77 -0.74 2324 -12.

5

9432 (NTTYY) KDDI 16.81 -0.22 2645 -1

8

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.30 -0.18 1038

3

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.92 -1.35 5022 -4

7

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 12.91 -0.15 4063 1

7

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 2.35 4849 14

4

4063 (SHECY) 信越化学工業 19.98 0.33 6287 -3

6

8001 (ITOCY) 丸紅 372.39 -6.96 5859 -6

6

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.67 -0.20 6821 1

1

8031 (MITSY) 東京エレク 141.66 0.35 44578 104

8

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7080 39

2

4568 (DSNKY) 第一三共 18.59 -0.92 2925 -10.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 8.76 0.00 2757 5

7

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 13.96 -0.46 1098 -1132.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 39.10 -1.10 2051 -3

1

7267 (HMC.N) スズキ 56.82 -3.55 2235 -3

0

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.90 -0.18 5947 -3

5

6902 (DNZOY) ファナック 22.02 -0.54 6929 -3

6

4519 (CHGCY) 中外製薬 32.17 -1.44 10123 -2

2

4661 (OLCLY) オリエンランド 17.60 -0.35 2769 -21.

5

8411 (MFG.N) オリックス 34.09 -1.46 5364 -1

1

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.69 0.01 19966 -13

9

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.44 -0.31 5803

9

7741 (HOCPY) キヤノン 29.87 -0.42 4700 -3

6

6503 (MIELY) 三菱電機 75.05 -1.14 5904 -9

0

6981 (MRAAY) 日東電工 22.45 -0.76 3532 -2

5

7751 (CAJPY) 任天堂 13.80 -0.30 8685 -5

7

6273 (SMCAY) SMC 23.78 -0.16 74831 -4

9

7182 (JPPTY) 日産自動車 5.25 -0.19 413 -8.

5

6146 (DSCSY) ディスコ 47.70 -0.60 75051 14

1

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.48 -0.54 2121 -25.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 33.75 -0.09 5310 -1

4

6702 (FJTSY) 富士通 22.31 0.19 3510 -2

2

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.96 17.36 20291 -24

4

5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.63 -0.38 3660 -3

8

6178 (JPPHY) 日本郵政 13.68 0.00 2152 17

8

8002 (MARUY) 三井物産 755.06 4.52 5940 -10

0

6723 (RNECY) ルネサス 9.17 -0.25 2886 -12.

5

6954 (FANUY) 京セラ 17.60 -0.09 2769 -

1

8725 (MSADY) 第一生命HD 19.51 -0.88 1535 -2

4

8801 (MTSFY) 三菱地所 32.93 -0.68 5181 -12

7

6301 (KMTUY) 小松製作所 47.72 -0.36 7508 -8

3

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.95 -0.31 3131 -3

9

6594 (NJDCY) 日本電産 3.64 -0.25 2291 -4

5

6857 (ATEYY) シスメックス 9.20 -0.18 1448 -26.

5

4543 (TRUMY) テルモ 12.87 -0.59 2025 -1

3

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.95 -0.56 1566 -2

2

（時価総額上位50位、1ドル157.34円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（2日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 13.68 2152 178 9.0

2

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 7080 392 5.8

6

6988 (NDEKY) ゆうちょ銀行 19.49 3067 141 4.8

2

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.30 1518 65 4.4

7

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4849 144 3.0

6

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（2日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8802 (MITEY) 住友不動産 16.00 5035 -306 -5.7

3

9104 (MSLOY) 川崎汽船 16.00 2517 -143 -5.3

8

7201 (NSANY) トヨタ自動車 243.66 3834 -110 -2.7

9

7203 (TM.N) アイシン精機 16.90 2659 -72.5 -2.6

5



「米国株式市場概況」（2日）

ＮＹＤＯＷ

終値：48904.78 前日比：-73.14

始値：48794.42 高値：49064.67 安値：48377.96

年初来高値：50188.14 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：22748.86 前日比：80.65

始値：22322.12 高値：22802.80 安値：22306.08

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6881.62 前日比：2.74

始値：6824.36 高値：6901.01 安値：6796.85

年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.675％ 米10年国債 4.036％

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は73.14ドル安の48904.78ドル、ナスダックは8

0.65ポイント高の22748.86で取引を終了した。

イスラエルとの対イラン攻撃による地政学的リスクの高まりを警戒した海外の売り

に連れ、寄り付き後、大幅安。中盤にかけ、ISM製造業景況指数が予想を上回ったほ

か、防衛やエネルギーが支え、相場は回復。半導体のエヌビディア（NVDA）などハ

イテクの上昇でナスダックは上昇に転じた。ダウは下げを消せず、まちまちで終

了。セクター別ではエネルギーやソフトウエア・サービスが上昇した一方、消費者

サービスが下落した。

半導体のエヌビディア（NVDA）は先週発表された好決算が見直され、アナリストが

投資判断を引き上げ、上昇した。石油・天然ガス会社のエクソンモービル（XOM）や

エネルギー会社のシェブロン（CVX）は原油高で収益増期待にそれぞれ上昇。防衛会

社のロッキード・マーチン（LMT）やRTX（RTX）はトランプ政権の対イラン軍事行動

を受け、それぞれ需要拡大観測に上昇した。一方、航空会社のアメリカン（AAL）、

ユナイテッド・エアラインズ・ホールディングス（UAL）やクルーズ船運営のカーニ

バル（CCL）、ノルウエージャンクルーズライン・ホールディングス（NCLH）は中東

情勢悪化による運航制限で売り上げ見通しが引下げられ、それぞれ下落。

ソフトウエア会社のモンゴDB（MDB）は取引終了後に第4四半期決算を発表。調整後

の1株当たり利益は予想を上回ったが、見通しに失望し時間外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》