フライヤー、Zealoxの株式70%を取得し子会社化、取得総額3.9億円

■女性特化型Webデザインスクール買収でリスキリング強化

フライヤー<323A>(東証グロース)は2月27日、Zealoxの株式取得による連結子会社化を発表した。取得株式数は7,000株で、取得後の議決権所有割合は70.0%。取得価額は普通株式350百万円、アドバイザリー費用等47百万円を含む概算397百万円とした。

Zealoxは女性特化型Webデザインスクール「Find me！」を運営し、未経験者のスキル習得からキャリア形成までを一気通貫で支援する。2025年10月期の売上高は304,267千円、営業利益27,290千円、当期純利益24,916千円と黒字化を達成。国内デジタル人材支援サービス市場は2022年度約1.2兆円から2026年度約1.7兆円へ拡大が見込まれ、フリーランス人口約1,303万人、経済規模約20兆円とされる中、成長分野への布石となる。

■りそな銀から3億5000万円借入、財務制限条項付きでM&A資金確保

同社は累計129万人の会員基盤を活用し、BtoCの自己研鑽・リスキリング領域を強化する。取得資金はりそな銀行から3億5000万円を借り入れ、弁済期間は2026年2月27日から2029年2月28日まで。純資産維持やDSCR1.2倍以上などの財務制限条項が付される。2026年2月期はB/Sのみ連結し、P/L連結は2027年2月期から開始予定である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

