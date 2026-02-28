*14:23JST 欧米の注目経済指標：2月米雇用統計は1月実績を下回る見込み

3月2日－6日発表予定の経済指標予想については以下の通り。

■2日（月）日本時間3日午前0時発表予定

○(米)2月ISM製造業景況指数-予想：51.8

参考となる1月実績は52.6に上昇し、2022年8月以来の高水準。新規受注の急回復が寄与したようだ。サプライヤー納入指数も上昇。2月については、サプライチェーンのひっ迫が確認されており、1月実績をやや下回る可能性が高い。

■3日（火）午後7時発表予定

○(欧)2月ユーロ圏消費者物価指数-1月実績：前年比＋1.7％

ユーロ圏の成長率はやや持ち直したが、中期的なインフレ見通しは特に変わらず。現時点でサービス価格の上昇はやや抑制されており、2月の物価上昇率は1月実績と同水準となる可能性がある。

■4日（水）日本時間5日午前0時発表予定

○(米)2月ISM非製造業景況指数-予想：53.9

参考となる1月実績は53.8。今回の調査では11業種が拡大を報告。5業種は縮小。投入コストの上昇が観測されており、サービス部門のインフレ加速の可能性がある。2月については過半数の業種が拡大すると予想されているが、全体的には前回並みの水準となる見込み。

■6日（金）午後10時30分発表予定

○（米)2月雇用統計-予想：非農業部門雇用者数は前月比＋6万人、失業率は4.4％

1月の雇用統計では教育・医療部門における雇用の伸びが、2025年平均の2倍超となっており、2月の非農業部門雇用者数の増加幅は1月に大幅増加となった反動で小幅な伸びにとどまる可能性がある。失業率は横ばいとなる可能性が高い。

○その他の主な経済指標の発表予定

・3日（火）：（日）1月失業率

・4日（水）：（豪）10-12月期国内総生産、（欧）ユーロ圏1月失業率、（米）2月ADP雇用統計

・5日（木）：（豪）1月貿易収支、（欧）1月ユーロ圏小売売上高

・6日（金）：（米）1月小売売上高《FA》