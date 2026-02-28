関連記事
前日に動いた銘柄 part1東邦チタニウム、DOWA、東洋エンジニアリングなど
銘柄名<コード>27日終値⇒前日比
GreenB＜3913＞ 1118 +46
系統用蓄電施設「備前市穂波高圧第2蓄電所」取得、受電開始。
日清オイリオ＜2602＞ 6100 +140
1対3の株式分割発表。
USMH＜3222＞ 909 -33
26年2月期業績予想を下方修正。
たけびし＜7510＞ 2638 +188
26年3月期業績と配当予想を上方修正。
バイタルKSK＜3151＞ 1490 +91
株主優待制度を拡充。
ライト工＜1926＞ 4355 +205
26年3月期業績と配当予想を上方修正。
東邦チタニウム＜5727＞ 2791 +500
JX金属との株式交換比率にサヤ寄せ続く。
大平洋金属＜5541＞ 3815 +390
非鉄金属株の一角が強い動き、セクターリバランスの動きか。
DOWA＜5714＞ 11550 +1110
大和証券では目標株価を引き上げ。
東洋エンジニアリング＜6330＞ 3630 +415
大幅下方修正の嫌気売りにも一巡感で。
ビジョナル＜4194＞ 7353 +488
売り込まれた情報サービスセクター買い戻しの動き続き。
東洋紡＜3101＞ 1846 +141
直近では東海東京証券が目標株価を引き上げ。
百五銀行＜8368＞ 1700 +137
トヨタの政策保有株解消計画など手掛かりか。
住友金属鉱山＜5713＞ 12625 +1280
大和証券では目標株価を引き上げ。
旭ダイヤモンド工業＜6140＞ 1650 +232
人工ダイヤ関連として関心が続く。
森永乳業＜2264＞ 4961 +307
SMBC日興証券では投資判断を格上げ。
ソニーグループ＜6758＞ 3643 +245
自己株式の取得枠拡大を発表。
朝日インテック＜7747＞ 3366 +166
野村証券では目標株価を引き上げ。
三菱マテリアル＜5711＞ 6006 +444
非鉄金属大手の一角が強い動きとなっており。
日本電波工業＜6779＞ 1334 +88
ファンドの買い戻しなどが中心か。
エムスリー<2413> 1718 +89.5
底打ち感からのリバウンドが継続。
日揮HD<1963> 2477 +184
野村證券では目標株価を引き上げ。
AREHD<5857> 4555 +180
貴金属リサイクルのDOWAHDなど上昇で。
デンカ<4061> 3679 +227
スチレン関連事業分社化検討や経営計画フェーズ2を発表。
カプコン<9697> 3593 +228
任天堂を始めゲーム関連の一角が堅調で。
楽天銀行<5838> 6363 -515
グループのフィンテック事業再編を警戒視続く。
芝浦メカトロニクス<6590> 5780 -220
米エヌビディアの株価下落で半導体製造装置が売られる。
東京精密<7729> 17300 -935
半導体製造装置売りの流れに押される。
ディスコ<6146> 75500 -3570
SOX指数下落で半導体大手が一斉安。
ローツェ<6323> 3329 -139
半導体製造装置関連の一角として売り。
フジクラ<5803> 26765 -700
コーニング大幅安で電線株にも売り。《CS》
