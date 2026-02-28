*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1東邦チタニウム、DOWA、東洋エンジニアリングなど

銘柄名<コード>27日終値⇒前日比

GreenB＜3913＞ 1118 +46

系統用蓄電施設「備前市穂波高圧第2蓄電所」取得、受電開始。

日清オイリオ＜2602＞ 6100 +140

1対3の株式分割発表。

USMH＜3222＞ 909 -33

26年2月期業績予想を下方修正。

たけびし＜7510＞ 2638 +188

26年3月期業績と配当予想を上方修正。

バイタルKSK＜3151＞ 1490 +91

株主優待制度を拡充。

ライト工＜1926＞ 4355 +205

26年3月期業績と配当予想を上方修正。

東邦チタニウム＜5727＞ 2791 +500

JX金属との株式交換比率にサヤ寄せ続く。

大平洋金属＜5541＞ 3815 +390

非鉄金属株の一角が強い動き、セクターリバランスの動きか。

DOWA＜5714＞ 11550 +1110

大和証券では目標株価を引き上げ。

東洋エンジニアリング＜6330＞ 3630 +415

大幅下方修正の嫌気売りにも一巡感で。

ビジョナル＜4194＞ 7353 +488

売り込まれた情報サービスセクター買い戻しの動き続き。

東洋紡＜3101＞ 1846 +141

直近では東海東京証券が目標株価を引き上げ。

百五銀行＜8368＞ 1700 +137

トヨタの政策保有株解消計画など手掛かりか。

住友金属鉱山＜5713＞ 12625 +1280

大和証券では目標株価を引き上げ。

旭ダイヤモンド工業＜6140＞ 1650 +232

人工ダイヤ関連として関心が続く。

森永乳業＜2264＞ 4961 +307

SMBC日興証券では投資判断を格上げ。

ソニーグループ＜6758＞ 3643 +245

自己株式の取得枠拡大を発表。

朝日インテック＜7747＞ 3366 +166

野村証券では目標株価を引き上げ。

三菱マテリアル＜5711＞ 6006 +444

非鉄金属大手の一角が強い動きとなっており。

日本電波工業＜6779＞ 1334 +88

ファンドの買い戻しなどが中心か。

エムスリー<2413> 1718 +89.5

底打ち感からのリバウンドが継続。

日揮HD<1963> 2477 +184

野村證券では目標株価を引き上げ。

AREHD<5857> 4555 +180

貴金属リサイクルのDOWAHDなど上昇で。

デンカ<4061> 3679 +227

スチレン関連事業分社化検討や経営計画フェーズ2を発表。

カプコン<9697> 3593 +228

任天堂を始めゲーム関連の一角が堅調で。

楽天銀行<5838> 6363 -515

グループのフィンテック事業再編を警戒視続く。

芝浦メカトロニクス<6590> 5780 -220

米エヌビディアの株価下落で半導体製造装置が売られる。

東京精密<7729> 17300 -935

半導体製造装置売りの流れに押される。

ディスコ<6146> 75500 -3570

SOX指数下落で半導体大手が一斉安。

ローツェ<6323> 3329 -139

半導体製造装置関連の一角として売り。

フジクラ<5803> 26765 -700

コーニング大幅安で電線株にも売り。《CS》