ニッポンインシュア株式会社：2026年9月期第1四半期決算説明会文字起こし（5）

ニッポンインシュア＜5843＞

また、当社の主力事業である家賃債務保証について、商品開発から回収までの事業サイクルに沿って、各段階で付加価値を高める取り組みを進めております。

【商品開発・営業展開】

まず、商品開発・営業展開では単なる家賃債務保証にとどまらず、市場の変化に即した居住の安定を支える多様なプランを提供しております。

具体的には、「24時間緊急駆け付け」「近隣トラブル対応」に加え、増加する単身高齢者層を見据えた「見守りサービス」や「孤独死時の対応保証」を積極的に付帯し、借主の安心と管理会社の業務負担軽減を両立しております。

さらに、営業スタッフによる管理会社へのヒアリングを通じ、ニーズに応じたカスタマイズ商品も提供し、社会的課題への対応と事業成長を両立してまいります。

【入居申込・外部連携】

次に、入居申込みでは

入居申込システムとのデータ連携を強化し、不動産DXの流れに沿った業務効率化を推進しております。

スムーズな申込環境を構築し、利便性向上とコスト削減を実現しております。

【与信審査・家賃管理】

さらに、入居審査では複数の外部機関データベースを活用し、独自の審査基準を的確に運用しております。

信用情報を参考にすることで、滞納発生率の抑制にもつなげております。

【データ分析・業務改善】

最後に、分析と業務改善では

RPAやOCR、AIなどのデジタル技術を駆使し、業務効率化と生産性向上を実現しております。

顧客の支払履歴分析や遅延リスク予測により、早期督促を可能にしております。

さらに、当社オリジナルの契約管理システム「Cloud Insure（クラウド インシュア）」により、契約情報の一元管理やペーパーレス化によるコスト削減を推進しております。

以上の取り組みに加え、これまで培ったノウハウを活かし、高齢者施設に入所される方を対象とした「介護費債務保証サービス」や入院患者様の債務を保証する「入院費債務保証サービス」を展開しております。

運用実績を積み重ねており、市場全体に対しては拡大余地が大きく、今後の成長ポテンシャルが高いと考えております。

当社では、これらのサービスを中長期的な収益基盤として育成してまいります。

そして、当社が提供する契約管理システム「Cloud Insure（クラウド インシュア）」につきましては、昨年12月に運用基盤と機能面の見直しを行い、より使いやすい形へとリニューアルいたしました。

今回のリニューアルにより、よりスムーズで密度の高いコミュニケーションが可能となり、日常的にコンタクトが取りやすくなることで、取引先との関係性が一層強化され、保証契約を継続してご利用いただきやすい体制構築につながっております。

これらの取り組みにより、「Cloud Insure」は “情報をつなぎ、人をつなぎ、信頼をつなぐ” 仕組みとして着実に進化しております。

柔軟性と拡張性を兼ね備えた新しい基盤により、今後もお客様のニーズに合わせて進化を続けていくことが可能となり、長期的な関係構築と持続的な成長につなげてまいります。

最後に、今後の重点的取り組みについてご説明いたします。

【売上伸長 - 営業領域】

まず、売上につながる営業領域では、不動産管理会社から生まれた保証会社としての強みを活かし、独自のネットワークと営業手法をさらに進化させてまいります。

商品・サービスのブラッシュアップを行いながら、ニーズに応じた付帯サービスの開発やラインナップの拡充を進めることで、提案力と取扱領域の多角化を図ります。

市場の動向を常に捉え、時勢に適したサービスを提供することで、顧客満足度の向上と事業成長を両立してまいります。

【収益確保 - 債権管理領域】

次に収益確保につながる債権管理領域では、

業務の自動化を推進し、効率的かつ質の高い回収体制を継続し構築してまいります。

データ分析やリスク予測を活用し、滞納や貸し倒れリスクの軽減、システムを用いた回収作業の効率化により、高い債権回収率を維持し収益性の向上を目指してまいります。

【差別化 ー システム領域】

最後に、システム領域では、契約管理システム「Cloud Insure（クラウド インシュア）」の継続的な改善に加え、DX推進の取り組みを加速してまいります。

電子契約、AI審査、リスク予測、独自スコアリングなど先進技術の導入を進め、業務効率化とユーザビリティ向上を両立することで、競争力の強化を実現してまいります。

当社は、これらの取り組みを通じて、独自性と価値を高め、お客様の満足度向上と持続的な成長を目指してまいります。

それでは、当社のサステナビリティについてです。

当社の事業を通じて、SDGsの「社会」「ガバナンス」「平等」に貢献できるように努め、ESGでは「ペーパーレス化の推進」「多様な債務保証サービスの提供と女性活躍推進」「コンプライアンス・リスクマネジメントの強化」に努めて持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

以上で、当社の決算説明を終了いたします。

ニッポンインシュア株式会社：2026年9月期第1四半期決算説明会文字起こし（6）に続く