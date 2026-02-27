*18:13JST ニッポンインシュア株式会社：2026年9月期第1四半期決算説明会文字起こし（3）

ニッポンインシュア＜5843＞

■決算説明

それでは、2026年9月期 第１四半期の実績から報告いたします。

こちらは、業績と前年同期比になります。

売上高 ：1,031百万円（前年同期比117.3％）

営業利益 ：242百万円（前年同期比154.6％）

四半期純利益：161百万円（前年同期比148.0％）

の、業績になりました。

詳しくは次のページで説明いたします。

こちらが、当期（2026年9月期第1四半期）の売上高、営業利益、四半期純利益の過去2期分との比較推移です。

【売上高】

まず、売上高につきましては、新規取引先の開拓に注力し、営業エリアの拡充を進めております。

加えて、既存取引先に対しては、新しい商品設計の提案や付加価値サービスの提供を強化し、シェア拡大を図っております。

【営業利益・純利益】

利益面では、デジタル化とオートメーション化を推進し、SMSを活用したWEB請求やオートコール、AIオペレーターによる自動化システムを導入することで、業務効率の向上を実現しております。

さらに、信用情報を活用した審査や早期督促の仕組みにより、求償債権の発生率を抑制し、滞納リスクを低減することで、収益の安定性を高めております。

加えて、当社の強みである高い債権回収率を維持することで、貸倒リスクを抑え、安定的な利益確保に大きく貢献しています。

これらの取り組みにより、営業利益および四半期純利益の確保につなげております。

以上の取り組みにより、当社は売上高の増加と利益率の改善を達成しております。

今後も、営業力の強化とデジタル化による効率化を継続し、さらなる成長を目指してまいります。

こちらが家賃債務保証に関するグラフです。

保証契約時にお支払いいただく「初回保証料」、

1年に一度の更新時にお支払いいただく「更新保証料」、

ケースとしては多くございませんが、毎月お支払いいただく「月額保証料」、

以上の3つについてご報告いたします。

【初回保証料】

まず、初回保証料につきましては、当期（2026年9月期第1四半期）までの実績は439百万円（前年同期比：107.7％）となっております。

【更新保証料】

続いて、更新保証料ですが、こちらは契約更新に伴い発生する収入であり、ストック型収入として重要な役割を果たしております。

実績は217百万円（前年同期比：105.8％）で、安定的な収益基盤の形成につながっております。

【月額保証料】

三つ目の月額保証料につきましても、増加傾向にあり、実績は124百万円（前年同期比：137.6％）となっております。

それでは、次にこの売上を増加させるための当社のKPIについてご報告いたします。

こちらが、当社のKPI。当期（2026年9月期第1四半期）までの実績と前年同期比です。

初回保証契約件数 ：7,086件（前年同期比：101.0％）

初回保証料契約単価：53,803円（前年同期比：101.2％）

求償債権発生率 ：6.3％ （前年同期比：＋0.0point）

求償債権回収率 ：99.2％（前年同期比：＋0.3point）

の実績になりました。

なお、この初回保証契約件数と初回保証料契約単価につきましては、駐車場契約を除いた数値となっております。

次が各KPIの推移になります。

