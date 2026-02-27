*18:03JST 27日の中国本土市場概況：上海総合は反発、景気敏感株の買いが指数をサポート

27日の中国本土市場は反発。主要指標の上海総合指数が前日比16.25ポイント（0.39％）高の4162.88ポイントと反発した。

前日の米半導体株安を受けて人工知能関連株が売られ、指数は一時下落する場面があった。一方、政策期待を背景に非鉄や石炭、電力など景気敏感株に買いが入り相場を下支えした。全国人民代表大会（全人代、国会に相当）を控えた政策動向への思惑が投資家心理を支えている。

上海総合指数の構成銘柄では、買いが目立った業種は資源・エネルギー関連で、政策期待や景気底打ち観測を背景に上昇が際立った。中国神華能源（601088/SH）は構造的需要改善が意識され1.03％高で引け、内モンゴル包頭鋼鉄（600010/SH）や中国北方稀土（600111/SH）もレアアース需要期待から上昇基調を維持した。電力株も電力需要堅調観測を背景に買われ、市場全体のリスクオン局面では資源・公益セクターへの資金流入が鮮明となった。

一方、人工知能関連の弱含みが重荷となり金融・消費株に売りが目立った。中国平安（601318/SH）は米国半導体相場の重荷を受けて0.63％安で終え、工商銀行（601398/SH）も景気敏感株として売られ0.57％安となった。消費代表の貴州茅台（600519/SH）は需要先行不透明感から0.57％安、中国人寿保険（601628/SH）も0.54％安と軟調推移した。AI関連の下落がリスク選好を低下させ、金融・消費セクター全体の調整圧力が指数の上値を抑えた。

また、不動産・建設資材にも弱さがみられ、景気の先行き不透明感を背景に売りが継続した。中国建設銀行（601939/SH）は需給懸念から小幅安となったほか、鉄鋼・素材株の一角でも利益確定の動きが見られた。その他、電力・公益株に資金シフトする動きから、旧来型景気敏感セクターの一部で売りが優勢となり、指数寄与度の高い銘柄群に売圧力がかかった。市場は来週に控える政策会議を見据えつつ、業種間の資金移動が鮮明となった。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が0.63ポイント（0.24％）高の269.39ポイント、深センB株指数が24.07ポイント（1.95％）安の1211.45ポイントで終了した。《AK》