東証グロ－ス指数は大幅に3日続伸、出遅れ修正の動き続く
東証グロース市場指数 1011.05 ＋34.03／出来高 3億7114万株／売買代金 1808億円東証グロース市場250指数 777.70 ＋28.67／出来高 2億6187万株／売買代金 1549億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅に3日続伸。値上がり銘柄数は433、値下がり銘柄数は128、変わらずは39。
前日26日の米株式市場でダウ平均は小幅に3日続伸。半導体エヌビディアの下落や対イラン核協議への警戒感が株価の重しとなった。一方、終盤にかけて、両国協議の仲介をしたオマーンやトランプ政権の高官が協議の進展に言及したことが株価の支えとなった。ナスダックはハイテクが引き続き冴えず終日軟調に推移した。
今日のグロ－ス市場は買い優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は3.36％高となった。高市政権の政策への期待感や日銀の早期利上げ観測の後退に加え、人工知能（AI）がソフト事業を代替するとの警戒感が薄れていることなどが引き続き東京市場の株価の支えとなった。また、昨日の米株式市場で主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が3.19％下落したことから、今日の東京市場では東証プライムの主力半導体関連株が手掛けにくく、東証プライムに比べ出遅れ感の強い新興市場に資金が向かいやすかった。一方、東証グロース市場指数は昨日までの続伸で2.5％上昇しており、短期的な利益確定売りや戻り待ちの売りが出やすかった。また、イランを巡る地政学リスクやトランプ米政権の関税政策の不透明感などの警戒材料が引き続き意識されたこともあり、朝方の買い一巡後は東証グロース市場指数の上値が重くなる場面があったが、新興市場の買い意欲は強く、その後は取引終了にかけて堅調に推移し、本日の高値で取引を終えた。
個別では、クラウドサービス提供の大口案件を受注すると発表したELEMENTS＜5246＞、東証グロース市場からプライム市場への市場区分変更申請を行ったと発表したタスキHD＜166A＞、マレーシアでカラオケ施設運営事業を行うOttotree Entertainmentを子会社化すると発表したGENDA＜9166＞、ベルシステム24とAIエージェント実装型のBPOモデル構築を目的とした合弁会社を設立すると発表したAVILEN＜5591＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やMTG＜7806＞が上昇。値上がり率上位には、Chordia＜190A＞、Welby＜4438＞などが顔を出した。
一方、連日長い上ひげとなり手仕舞い売りを誘ったシンバイオ製薬＜4582＞、前日上伸したが長い上ひげとなり手仕舞い売りを誘ったBirdman＜7063＞、前日まで大幅続伸の反動安となった海帆＜3133＞、引き続き強弱観が交錯し本日は売りが優勢となったイーディーピー＜7794＞が下げた。時価総額上位銘柄では、フリー＜4478＞やTKP＜3479＞が下落。値下がり率上位には、スタメン＜4019＞、マスカットG＜195A＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 190A|Ｃｈｏｒｄｉａ | 167| 50| 42.74|
2| 4438|Ｗｅｌｂｙ | 365| 80| 28.07|
3| 6232|ＡＣＳＬ | 1450| 201| 16.09|
4| 7774|Ｊ・ＴＥＣ | 796| 100| 14.37|
5| 4593|ヘリオス | 440| 55| 14.29|
6| 4881|ファンペップ | 100| 12| 13.64|
7| 3070|ジェリービーンズＧ | 113| 13| 13.00|
8| 7318|セレンディップ | 1732| 197| 12.83|
9| 206A|ＰＲＩＳＭＢｉｏ | 220| 25| 12.82|
10| 421A|ムービン | 2150| 240| 12.57|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7063|バードマン | 139| -15| -9.74|
2| 3133|海帆 | 432| -41| -8.67|
3| 4019|スタメン | 660| -55| -7.69|
4| 195A|ＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ | 1334| -74| -5.26|
5| 4582|シンバイオ製薬 | 162| -8| -4.71|
6| 6573|ＣＲＡＶＩＡ | 61| -3| -4.69|
7| 7352|ＴＷＯＳＴ | 597| -27| -4.33|
8| 7345|アイパートナーズ | 977| -41| -4.03|
9| 9241|ＦＬＮ | 1575| -66| -4.02|
10| 3479|ＴＫＰ | 2053| -76| -3.57|《SK》
