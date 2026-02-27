*16:20JST 2月27日本国債市場：債券先物は132円80銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年3月限

寄付132円60銭 高値132円82銭 安値132円59銭 引け132円80銭

2年 1.210％

5年 1.564％

10年 2.103％

20年 2.905％



27日の債券先物3月限は132円60銭で取引を開始し、132円80銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.42％、10年債は4.00％、30年債は4.65％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.69％、英国債は4.27％、オーストラリア10年債は4.65％、NZ10年債は4.31％近辺で推移。（気配値）。

[本日の主要政治・経済イベント]

・17：00 スイス・10-12月期国内総生産（予想：前年比＋0.5％）

・17：55 独・2月失業率（予想：6.3％、1月：6.3％）

・22：00 独・2月消費者物価指数（予想：前年比＋2.0％、1月：＋2.1％）

・22：30 米・1月生産者物価コア指数（12月：前年比＋3.3％）

・22：30 加・10-12月期国内総生産（予想：前期比年率－0.4％）

・23：45 米・2月シカゴPMI（予想：52.5、1月：54.0）



海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》