*12:51JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は4日ぶり反落、アドバンテストが1銘柄で約355円分押し下げ

27日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり187銘柄、値下がり37銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は反落。225.30円安の58528.09円（出来高概算10億9041万株）で前場の取引を終えている。

前日26日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は17.05ドル高の49499.20ドル、ナスダックは273.70ポイント安の22878.38で取引を終了した。半導体エヌビディアの下落が重しとなり、寄り付き後、まちまち。対イラン核協議への警戒感にダウは一時下落したもののセクター入れ替えも見られ底堅く推移し、終盤にかけて、両国協議の仲介をしたオマーンやトランプ政権の高官が協議の進展に言及したためプラス圏を維持し終了した。ナスダックはハイテクが引き続き冴えず終日軟調に推移し、主要指数は高安まちまちで終了した。

米株市場を横目に、2月27日の日経平均は147.36円安の58606.03円と4日ぶり反落して取引を開始した。その後も売り優勢の展開となり、マイナス圏での軟調推移となった。米ハイテク株安を受けて、東京市場でもハイテク株や半導体関連株の株価の重しとなった。また、日経平均は昨日までの3日続伸で2000円近く上昇していることから高値警戒感が意識され、短期的な利益確定売りが出やすかった。

個別では、ファーストリテ＜9983＞、ソニーG＜6758＞、コナミG＜9766＞、任天堂＜7974＞、中外薬＜4519＞、アステラス薬＜4503＞、信越化＜4063＞、住友鉱＜5713＞、イビデン＜4062＞、テルモ＜4543＞、三菱商＜8058＞、三井物＜8031＞、日立建機＜6305＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテス＜6857＞、東エレク＜8035＞、ディスコ＜6146＞、スクリン＜7735＞、ソフトバンクG＜9984＞、レーザーテック＜6920＞、TDK＜6762＞、村田製<6981>、フジクラ<5803>、古河電<5801>、HOYA<7741>、荏原<6361>、豊田通商<8015>などの銘柄が下落。

業種別では、精密機器、非鉄金属の2業種のみが下落した一方、建設業、石油・石炭製品、その他製品などが上昇した。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約355円押し下げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、ソフトバンクG＜9984＞、フジクラ<5803>、ディスコ＜6146＞、TDK＜6762＞、HOYA<7741>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約84円押し上げた。同2位はソニーG＜6758＞となり、コナミG＜9766＞、中外薬＜4519＞、信越化＜4063＞、アステラス薬＜4503＞、イビデン＜4062＞などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 58528.09(-225.30)

値上がり銘柄数 187(寄与度+597.84)

値下がり銘柄数 37(寄与度-823.14)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 68980 1050 84.23

＜6758＞ ソニーG 3619 221 36.94

＜9766＞ コナミG 20520 945 31.59

＜4519＞ 中外製薬 10510 215 21.56

＜4063＞ 信越化 6093 115 19.22

＜4503＞ アステラス製薬 2620 93 15.54

＜4062＞ イビデン 9529 230 15.38

＜4543＞ テルモ 2102 54.5 14.57

＜5713＞ 住友金属鉱山 12200 855 14.29

＜8058＞ 三菱商事 5277 116 11.63

＜8031＞ 三井物産 5872 164 10.96

＜7974＞ 任天堂 9059 322 10.76

＜6305＞ 日立建機 7146 271 9.06

<4578> 大塚HD 10655 260 8.69

<7832> バンナムHD 4214 82 8.22

<2802> 味の素 4990 120 8.02

<7269> スズキ 2364 57.5 7.69

<5714> DOWA 11590 1150 7.69

<2413> エムスリー 1721.5 93 7.46

<8001> 伊藤忠商事 2266.5 43.5 7.27



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 26795 -1330 -355.65

＜8035＞ 東エレク 43580 -1730 -173.48

＜9984＞ ソフトバンクG 4057 -141 -113.11

<5803> フジクラ 26045 -1420 -47.46

＜6146＞ ディスコ 74540 -4530 -30.28

＜6762＞ TDK 2379.5 -51 -25.57

<7741> HOYA 28145 -1060 -17.72

＜7735＞ SCREEN 22725 -965 -12.90

<8015> 豊田通商 6957 -60 -6.02

<6981> 村田製作所 4017 -71 -5.70

<6361> 荏原製作所 5452 -170 -5.68

<5801> 古河電気工業 26650 -1355 -4.53

<6976> 太陽誘電 4768 -121 -4.04

＜6920＞ レーザーテック 33240 -250 -3.34

<2502> アサヒGHD 1702 -30 -3.01

<5802> 住友電気工業 10180 -60 -2.01

<4704> トレンドマイクロ 5217 -53 -1.77

<6506> 安川電機 5358 -45 -1.50

<6526> ソシオネクスト 2006 -41 -1.37

<9843> ニトリHD 3110 -14 -1.17《CS》