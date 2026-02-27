*11:41JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:ソニーG、マツモト、森永乳など

＜6857＞ アドバンテス 26795 -1330

大幅続落。25日の決算発表を受けた前日のエヌビディアの株価は5.5％安となっており、米国市場では半導体関連株が連れ安する展開に。SOX指数も3％超の下落となっている。エヌビディアは市場想定を上回る好決算であったものの、根強いAIバブル懸念を払拭させる形にはなっていない。東京市場でもAI・半導体関連株に売りが波及、ディスコや東京エレク、フジクラ、古河電工などの代表銘柄が揃って大幅安に。

＜6758＞ ソニーG 3619 +221

大幅続伸。前日に自己株式の取得枠拡大を発表している。これまで、25年11月12日から26年5月14日までを取得期間として、5500万株、1500億円を上限とする自社株買いを実施しているが、取得期間に変更なく、取得上限を発行済み株式数の1.51％に当たる9000万株、2500億円に拡充させている。足元の取得状況や株式市場の動向等を踏まえたものとしている。なお、2月20日までで1070億円弱の自己株式を取得しているもよう。

＜8022＞ ミズノ 4020 -30

続落も下げ渋る。2031年満期ユーロ円CB100億円の発行を発表している。転換価額は4981円で、前日終値に対するアップ率は22.99％となる。行使可能期間は4月1日から31年3月17日まで。調達資金は店舗の設備投資やプラットフォームの整備資金などに充当。加えて、発行済み株式数の1.04％に当たる80万株、30億円を上限とする自己株式の取得資金にも充てるもよう。なお、CB発行による潜在的な希薄化率は2.61％の水準のようだ。

＜7901＞ マツモト 1289 +284

ストップ高買い気配。次世代DAT（デジタル・アセット・トレジャリー）事業構想の実現へ向けて、クエストリーとパートナーシップに向けた基本合意を行ったと発表している。値幅取り妙味が強まりやすい銘柄でもあって、本日の買い材料とされているもよう。クエストリーは、エンタメ・コンテンツ産業を中心に、ブロックチェーン技術を用いたデジタル証券含め、幅広い金融サービスを提供する企業。今後の事業展開拡充が期待される形に。

＜2264＞ 森永乳 4962 +308

大幅反発。SMBC日興証券では投資判断を「2」から「1」に格上げ、目標株価も3800円から5600円に引き上げている。海外での想定以上の利益拡大を評価。ホエイ相場の恩恵によってミライ社の利益拡大が継続、利益構成比は中長期で50％半ばに高まるとみているもよう。また、国内でも構造改革に着手しており、業績に底打ち感が見られるとしている。海外の開示充実など今後のカタリストになっていくともみているようだ。

＜9166＞ GENDA 617 +29

続伸。マレーシアでカラオケ施設運営事業を行うOttotree Entertainment Sdn Bhdの発行済株式の100%を取得し子会社化すると発表した。Ottotree Entertainmentはマレーシアにて「手頃な料金で、純粋にカラオケだけを楽しめる」というシンプルなコンセプトで人気のカラオケ施設「大嘴叭」等を10店舗以上運営している。マレーシアでのブランド力と顧客基盤を活かし、両社の強みを掛け合わせることでマレーシアに新しいエンターテイメントの形を創造していく。

＜166A＞ タスキHD 943 +66

急騰、年初来高値更新。26日の取引終了後に、東京証券取引所プライム市場への市場区分変更申請を行うことを発表し、好材料視されている。同社は現在、東京証券取引所グロース市場に上場しているが、今後の同社の中長期的な成長とさらなる企業価値の向上をより確かなものとするべく、26年2月26日付で東京証券取引所プライム市場への市場区分変更申請を行ったとしている。

＜5246＞ ELEMENTS 640 +29

急騰。26日の取引終了後に、取引先より大型案件を受注することを発表、好材料視されている。受注案件の概要は、クラウドサービス提供で受注金額は17.45億円、売上計上は26年11月期から29年11月期を予定している(今期業績予想には織り込み済み)。同社はGPUマネジメント事業として「ELEMENTS CLOUD」を提供しており、「第2の柱」へ昇華させるべく、様々な取り組みを行ってきた。今回の受注は既存の顧客より、これまでの取り組みが評価され、大幅な規模拡大につながったとしている。《YY》