*10:45JST 概況からBRICsを知ろう ロシア株式市場は小反落、原油安などが足かせ

【ブラジル】ボベスパ指数 191005.02 -0.13％

26日のブラジル株式市場は小幅続落。主要株価指数のボベスパ指数は前日比242.44ポイント安（-0.13％）の191005.02で引けた。日中の取引レンジは188976.57-191977.51となった。

買いが先行した後は売りに押され、引けまでマイナス圏でもみ合った。原油価格の下落が資源セクターの売り手掛かり。また、イラン情勢など地政学的リスクへの懸念なども指数の足かせとなった。半面、指数の下値は限定的。インフレ率の鈍化が金融緩和期待を高めた。

【ロシア】MOEXロシア指数 2785.58 -0.35％

26日のロシア株式市場は小反落。主要株価指数のMOEXロシア指数は前日比9.81ポイント安（-0.35％）の2785.58となった。日中の取引レンジは2782.64-2803.39となった。

買いが先行した後は下げ幅をじりじりと拡大させた。原油価格の下落が資源セクターの売り手掛かり。また、ウクライナ和平協議の進捗を見極めたいとのムードも強まった。米仲介によるロシアとウクライナの和平協議は3月上旬にアラブ首長国連邦の首都アブダビで開催される予定だ。半面、指数の下値は限定的。海外市場が堅調な値動きを示していたことが指数をサポートした。

【インド】SENSEX指数 82248.61 -0.03％

26日のインド株式市場はまちまち。ムンバイ証券取引所の主要30社株価指数SENSEXは前日比27.46ポイント安（-0.03％）の82248.61、ナショナル証券取引所の主要50社株価指数ニフティは同14.05ポイント高（+0.06％）の25496.55で取引を終えた。

買いが先行した後は売りに押され、引けまで前日の終値近辺でもみ合った。昨年10-12月期の国内総生産（GDP）などが翌27日に発表されるため、見極めるムードが強まった。また、貿易赤字の拡大懸念なども引き続きマイナス材料となった。

【中国】上海総合指数 4146.63 -0.01％

26日の中国本土市場では、主要指標の上海総合指数が前日比0.60ポイント安（-0.01％）の4146.63ポイントと小幅安となった。3月5日より、全国人民代表大会（全人代、国会に相当）が開幕する。追加経済対策などに対する期待はあるものの、それらの内容を見極めたいとの声が聞かれており、投資家は慎重姿勢。ただ、人民元高の進行は好材料となった。《AK》