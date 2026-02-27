関連記事
個別銘柄戦略: たけびしやバイタルKSKに注目
*09:13JST 個別銘柄戦略: たけびしやバイタルKSKに注目
昨日26日の米株式市場でNYダウは17.05ドル高の49,499.20ドル、ナスダック総合指数は273.70pt安の22,878.38pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比135円安の58,715円。為替は1ドル＝156.10-20円。今日の東京市場では、26年3月期業績と配当予想を上方修正したたけびし＜7510＞、26年3月期業績と配当予想を上方修正したライト工＜1926＞、発行済株式数の2.58％上限の自社株買いと買付け委託を発表した中電工＜1941＞、発行済株式数の27.79％の自社株消却と株主優待制度の変更を発表したフジHD＜4676＞、26年5月14日まで設定している自社株取得枠の上限を5500万株から9000万株に引き上げたソニーG＜6758＞、株主優待制度を拡充すると発表したバイタルKSK＜3151＞、東証スタンダードでは、26年3月期業績と配当予想を上方修正したNCS＜9709＞、未定としていた26年3月期の期末配当（＝年間配当）を前期比1円増配の6円とすると発表した小林洋行＜8742＞、26年3月期末に創立75周年記念配当を実施すると発表した菊水HD＜6912＞、JPYCと業務提携すると発表したHEROZ＜4382＞、給食・清掃・医療施設管理受託事業などを行うACA Nextを連結子会社化すると発表したWディッシュ＜2901＞、保土谷化＜4112＞と核酸医薬品受託製造事業で協働すると発表した有機薬＜4531＞などが物色されそうだ。一方、東証スタンダードで、26年2月期業績予想を下方修正したUSMH＜3222＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
