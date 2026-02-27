

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;49499.20;+17.05Nasdaq;22878.38;-273.69CME225;58715;-135(大証比)

[NY市場データ]

26日のNY市場はまちまち。ダウ平均は17.05ドル高の49499.20ドル、ナスダックは273.70ポイント安の22878.38で取引を終了した。

半導体エヌビディア（NVDA）の下落が重しとなり、寄り付き後、まちまち。対イラン核協議への警戒感にダウは一時下落したもののセクター入れ替えも見られ底堅く推移し、終盤にかけて、両国協議の仲介をしたオマーンやトランプ政権の高官が協議の進展に言及したためプラス圏を維持し終了した。ナスダックはハイテクが引き続き冴えず終日軟調に推移し、まちまちで終了。セクター別では商業・専門サービスや運輸が上昇した一方、半導体・同製造装置が下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比135円安の58715円。ADR市場では、対東証比較（1ドル156.09円換算）で、アイシン精機＜7203＞、東京エレク＜8031＞、ディスコ＜6146＞などが下落し、全般売り優勢。《YY》