前日に動いた銘柄 part2 Speee、マナック・ケミカルP、AIメカテックなど
銘柄名<コード26日終値⇒前日比
セイコーグループ＜8050＞ 12540 -720
25日にかけ一段高で利食い売り。
日本マイクロニクス＜6871＞ 12560 -540
エヌビディア決算後の半導体株軟化で。
ワキタ＜8125＞ 2004 -110
高配当利回り銘柄の権利落ちで。
メイコー＜6787＞ 21950 -210
高値圏で利食い売りも集まる格好に。
ユニオンツール＜6278＞ 15040 -940
25日はPCBドリル増産報道で買われる。
イビデン＜4062＞ 9299 -353
米エヌビディアの時間外軟化をマイナス視。
旭ダイヤモンド工業＜6140＞ 1418 -73
25日も人工ダイヤ関連として急伸しており。
東洋エンジニアリング＜6330＞ 3215 -210
25日はレアアース関連として急伸となったが。
竹内製作所＜6432＞ 7300 -340
2月末権利落ちの影響受ける。
日本ヒューム＜5262＞ 1460 -56
公募による自己株処分での希薄化をマイナス視。
オンワードHD＜8016＞ 796 -43
2月末権利落ちの影響で。
TOTO＜5332＞ 6056 -222
SMBC日興証券では売り推奨を継続。
サンエー＜2659＞ 3025 -130
権利落ちに伴う換金売りが優勢。
オプトラン＜6235＞ 2890 -108
目先の天井到達感も広がるか。
第一稀元素化学工業＜4082＞ 2830 -94
レアアース関連として前日に急騰の反動。
三ッ星＜5820＞ 1040 +150
電線を手掛けているだけで買われる。
MRKホールディングス＜9980＞ 123 +30
高水準の自社株買いの実施を発表。
テクニスコ＜2962＞ 1317 +300
人工ダイヤ関連として値幅取りの動き続く。
ひらまつ＜2764＞ 153 +11
記念優待の実施を発表で。
JMACS＜5817＞ 1451 +290
電線株だから買われる。
Speee<4499> 2630 +276
Progmat、Avalancheとの協業を発表。
マナック・ケミカルP<4360> 1110 +150
半導体向けファインケミカルの事業拡大期待で。
AIメカテック<6227> 19500 -5000
過熱警戒感から利食い売り優勢。
日本電子材料<6855> 8490 -1500
公募増資実施による希薄化を嫌気。
DELTA-P<4598> 240 +22
DFP-10917臨床試験の概略を発表。
夢展望<3185> 253 +14
26年3月期末も株主優待制度実施。
アスタリスク<6522> 426 -16
ワールド<3612>がRFIDリーダー「AsReader」を採用で25日買われる。
26日は反動安。
富士マガ<3138> 1048 +20
東証グロース市場からスタンダード市場へ変更。
マイクロ波化学<9227> 1068 -53
25日大幅高の反動安。
WASHハウス<6537> 400 -1
系統用蓄電所事業へ本格参入。
バリューC<9238> 725 -111
25日まで2日連続ストップ安の売り地合いが継続。
セキュア<4264> 1889 +69
AI手荷物検査システムの販売開始。
リネットジャパン<3556> 978 -30
25日まで5日続落の売り地合いが継続。
サスメド<4263> 1064 +51
あすか製薬との共同研究開発でマイルストン達成。《CS》
