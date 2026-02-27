*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 Speee、マナック・ケミカルP、AIメカテックなど

銘柄名<コード26日終値⇒前日比

セイコーグループ＜8050＞ 12540 -720

25日にかけ一段高で利食い売り。

日本マイクロニクス＜6871＞ 12560 -540

エヌビディア決算後の半導体株軟化で。

ワキタ＜8125＞ 2004 -110

高配当利回り銘柄の権利落ちで。

メイコー＜6787＞ 21950 -210

高値圏で利食い売りも集まる格好に。

ユニオンツール＜6278＞ 15040 -940

25日はPCBドリル増産報道で買われる。

イビデン＜4062＞ 9299 -353

米エヌビディアの時間外軟化をマイナス視。

旭ダイヤモンド工業＜6140＞ 1418 -73

25日も人工ダイヤ関連として急伸しており。

東洋エンジニアリング＜6330＞ 3215 -210

25日はレアアース関連として急伸となったが。

竹内製作所＜6432＞ 7300 -340

2月末権利落ちの影響受ける。

日本ヒューム＜5262＞ 1460 -56

公募による自己株処分での希薄化をマイナス視。

オンワードHD＜8016＞ 796 -43

2月末権利落ちの影響で。

TOTO＜5332＞ 6056 -222

SMBC日興証券では売り推奨を継続。

サンエー＜2659＞ 3025 -130

権利落ちに伴う換金売りが優勢。

オプトラン＜6235＞ 2890 -108

目先の天井到達感も広がるか。

第一稀元素化学工業＜4082＞ 2830 -94

レアアース関連として前日に急騰の反動。

三ッ星＜5820＞ 1040 +150

電線を手掛けているだけで買われる。

MRKホールディングス＜9980＞ 123 +30

高水準の自社株買いの実施を発表。

テクニスコ＜2962＞ 1317 +300

人工ダイヤ関連として値幅取りの動き続く。

ひらまつ＜2764＞ 153 +11

記念優待の実施を発表で。

JMACS＜5817＞ 1451 +290

電線株だから買われる。

Speee<4499> 2630 +276

Progmat、Avalancheとの協業を発表。

マナック・ケミカルP<4360> 1110 +150

半導体向けファインケミカルの事業拡大期待で。

AIメカテック<6227> 19500 -5000

過熱警戒感から利食い売り優勢。

日本電子材料<6855> 8490 -1500

公募増資実施による希薄化を嫌気。

DELTA-P<4598> 240 +22

DFP-10917臨床試験の概略を発表。

夢展望<3185> 253 +14

26年3月期末も株主優待制度実施。

アスタリスク<6522> 426 -16

ワールド<3612>がRFIDリーダー「AsReader」を採用で25日買われる。

26日は反動安。

富士マガ<3138> 1048 +20

東証グロース市場からスタンダード市場へ変更。

マイクロ波化学<9227> 1068 -53

25日大幅高の反動安。

WASHハウス<6537> 400 -1

系統用蓄電所事業へ本格参入。

バリューC<9238> 725 -111

25日まで2日連続ストップ安の売り地合いが継続。

セキュア<4264> 1889 +69

AI手荷物検査システムの販売開始。

リネットジャパン<3556> 978 -30

25日まで5日続落の売り地合いが継続。

サスメド<4263> 1064 +51

あすか製薬との共同研究開発でマイルストン達成。《CS》