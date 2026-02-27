光村印刷、投資有価証券3銘柄を売却へ、特別利益11億7000万円見込み

■資産効率化で有価証券売却、3月末までに実施

光村印刷<7916>(東証スタンダード)は2月26日、投資有価証券の一部売却に伴う特別利益の計上見込みを発表した。2026年2月26日開催の取締役会で、同社が保有する投資有価証券の一部売却を決議した。

売却対象は同社保有の上場有価証券3銘柄で、売却時期は2026年3月末までを予定している。これにより、投資有価証券売却益11億7000万円を計上する見込みである。同売却益は現在の株価を基に算出した見込み額であり、今後変動する可能性がある。

同社は保有資産の効率化および財務体質の強化を目的としている。売却益は2026年3月期決算において特別利益として計上する予定で、連結業績への影響は精査中である。他の要因を含め、業績予想の修正が必要と判断した場合は速やかに公表するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

